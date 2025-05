Místo dekarbonizace obrana. K „přesypání“ výdajů je ale skeptická i část koalice

Vláda rozhodla, že obranné výdaje vzrostou během pěti let až na tři procenta HDP. Oproti letošku tak hodlá vydat navíc dohromady přes 450 miliard. Podle ministra financí to lze bez zvyšování daní a tvrdých škrtů jiných výdajů.

Je třeba změna evropských parametrů, míní ANO i KDU-ČSL

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) – stejně jako opozice – je ale k plánu skeptický. „Bez změny evropských parametrů tak, aby se na nich dohodla evropská sedmadvacítka, toto možné není,“ obává se Hladík.

„Bylo to dohodnuto navíc, to je pikantní, za českého předsednictví, to znamená, musely by se ty podmínky zcela zásadně změnit,“ podotýká místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Alena Schillerová.

„To je většinou naše rozhodnutí,“ odpovídá Stanjura na otázku, jestli přesměrování peněz půjde v Evropské unii vyjednat.



Hnutí STAN plán podporuje. „To si řekněme na rovinu. Ubereme z dekarbonizace a našim dětem a vnukům předáváme dluh. Ale chápu to, ta bezpečnostní situace a obrana země je prioritní,“ uvedl Josef Bernard (STAN).

TOP 09 by naopak chtěla škrtat výdaje. „Zdroje výdajů na obranu bychom hledali především v přehodnocení některých výdajových priorit,“ konstatuje Bernardův kolega ze sněmovního rozpočtového výboru Miloš Novotný (TOP 09).