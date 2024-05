Je třeba držet emoce na uzdě, řekl Havlíček. Dodal ale, že kampaň má být tvrdá

Po pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica by bylo dobré, aby politici udrželi emoce na uzdě. V Interview ČT24 to řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Zároveň ale odmítl, že by byla rétorika hnutí ANO vyhrocená. Naopak zkritizoval vyjadřování představitelů vládních stran. Stojí si například za tím, že česká iniciativa na nákup zbraní pro Ukrajinu je PR akce, ale také za dřívějšími vyjádřeními představitelů ANO o „nové totalitě“ v Česku.

Havlíček v souvislosti s atentátem na slovenského premiéra Roberta Fica řekl, že člověk si nikdy nemůže být jistý tím, že v Česku by k něčemu takovému dojít nemohlo. „Absolvoval jsem stovky různých mítinků a musím říct, že jsem se někdy nestačil divit, co se tam všechno odehrává. Většinou tam přijde drtivá většina našich fanoušků, ale bylo tam i několik lidí, kteří se skutečně chovají fanaticky, pouštěli nám například motorové pily nad hlavou,“ vzpomněl. Po útoku na Fica se někteří slovenští politici vyjadřovali, že za to můžou opoziční politici nebo liberální média. „Já bych doporučoval držet emoce na uzdě, jakkoliv chápu, že nám se to hodnotí trochu jinak než na Slovensku, kde se jich to bezprostředně dotýká,“ upozornil. Podle něj bude v následujících dnech dostatek času na vyhodnocení situace. „Dal jsem i apel na politiky, aby i oni takto komunikovali se svými zastánci a fanoušky,“ dodal. Kampaň musí být tvrdá, říká Havlíček Havlíček odmítl, že by i hnutí ANO vyhrocovalo situaci například některými komentáři na adresu vlády Petra Fialy (ODS). Zároveň řekl, že vláda je nejméně kompetentní od roku 1989, a za tím si stojí. „To je běžná politická rétorika. Musí být tvrdá, protože když to vláda dělá špatně, nemůžete od nás očekávat, že na to budeme vládě kývat,“ uvedl. Podle Havlíčka mnohem více vyhrocuje situaci starosta Prahy-Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), kterého prý jeho strana hájí. Citoval i jeho příspěvky na sociálních sítích. „To, co on tweetuje, to je problém. To, že to vygradovalo tou Aničkou Slováčkovou, je už věc nesmírně smutná,“ poznamenal.

Moderátor pořadu Martin Jonáš ale poukázal například na termín „nová totalita“, který hnutí ANO několikrát v minulosti použilo. „Nebyla to chyba, protože my vidíme určité totalitní prvky, které se tato vláda snaží zavádět,“ argumentoval Havlíček. Upozornil však, že to hnutí nesrovnává například s komunistickou totalitou. Kampaň hnutí ANO rozhodně Havlíček nepovažuje za útočnou. „Strany musí jít proti sobě, strany musí počítat s tím, že to bude o určité ironii či nadsázce. Ale pozor, nesmí se to dostávat do roviny toho, že nás někdo přirovnává k Rusům,“ reagoval Havlíček na poznámku moderátora o tom, že hnutí ANO označilo premiéra Fialu za ukrajinského premiéra. Moderátor pořadu připomněl také to, že hnutí ANO vnímá českou iniciativu na nákup zbraní pro Ukrajinu jako velkou PR akci. „My podporujeme podporu Ukrajiny, včetně té, která tam teď jde,“ řekl Havlíček, ale zmínil, že se hnutí nelíbí to, že sbírka není transparentní, nebo-li že se neví, kolik peněz Česko na zbraně uvolní. Transparentnost podle Havlíčka nemusí znamenat, že by mohla být akce ohrožena. „To není fatální kritika, jenom poukazujeme na něco, o čem se domníváme, že by se mělo lépe komunikovat,“ dodal.