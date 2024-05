Hybridní útok ze strany pětikoalice, stěžuje si na pozměněnou grafiku ANO Schillerová

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podle Fialy využila toho, že si opoziční ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně do Evropského parlamentu „Česko, pro tebe všecko“. Obrázek s heslem pozměněným na „Rusko, pro tebe všecko“, který na web umístila, má upozornit na nebezpečí plynoucí z politiky ANO, řekl ve čtvrtek premiér novinářům. Podle místopředsedy TOP 09 Michala Kučery jde o vtipné a zábavné pojmenování postojů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Je to zábavná kampaň, není na tom nic špatného,“ konstatoval v reakci na vyjádření Schillerové před zahájením jednání sněmovny.

Babiš premiéra označil za směšnou, nebo možná spíš už jen smutnou postavičku. „Nechápu, jak může lhát o pozitivní kampani, když zase jen rozděluje společnost nějakými ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly. Zneužívá jen válku na Ukrajině a vůbec ho nezajímá, že tam umírají lidé, dělá si na té tragédii kampaň a ještě se tím chlubí,“ poznamenal.

„Když mají potřebu registrovat doménu, kterou my jsme použít nechtěli, tak ať si to užijí, podstatný je ten obsah. Zatímco my máme pozitivní heslo ‚Česko, pro tebe všecko‘, tak oni jedou antikampaň, jako to dělali vždy,“ dodal expremiér a šéf ANO.