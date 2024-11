Chybí odvážná politika, která by se postavila úřednické mašinerii, míní Wichterle

Pro evropskou ekonomiku je důležité, aby kontinent byl silnější ve své obranné a zahraničí politice, v současném globálním světě totiž působí slabě, prohlásil ve středečním Interview ČT24 průmyslník Martin Wichterle, majitel holdingu Wikov Industry a spolumajitel sklářských firem. Podle něj je potřeba omezit regulace, zmírnit rychlost Green Dealu a prosazovat odvážná řešení. Česko by se pak mělo odstřihnout od Německa, vůči kterému působí v subdodavatelské pozici, a investovat do výzkumu a vývoje, míní.

Novou Komisi však čeká řada výzev a podle Wichterleho se nedá očekávat, že by zásadně změnila filosofii své práce a to, kam směřovala v minulých letech. Věří však tomu, že dojde ke zmírnění rozsahu regulací a rychlosti Green Dealu.

Skrze silnou obrannou a zahraniční politiku je podle Wichterleho možné prosazovat i hospodářskou politiku a to podle něj doposud chybělo. „Evropa je v současném globálním světě velice slabá,“ míní. Evropskému hospodářství chybí odvážná politika, která by se postavila úřednické mašinerii, doplnil. Přetočit tento trend ale bude velice obtížné, přiznává.

Green Deal a celá řada změn, které ve světě probíhají, jsou příležitostí, ale i rizikem, tvrdí Wichterle. Pokud ale jsou změny provedeny příliš rychle, je obtížné hledat příležitosti. „Pokud by došlo k rozumnému přenastavení určitých parametrů Green Dealu, tak to bude benefitem pro všechny strany,“ sdělil. V současné situaci je sice možné ambiciózních cílů dosáhnout, ale bude to stát hodně peněz a záleží tak na tom, jak je nastavena společnost, a zejména zda je připravena zainvestovat a utáhnout si opasky, aby se tyto cíle naplnily, podotknul.