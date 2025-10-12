Cenová soutěž ve zdravotnictví může ušetřit, kritici varují před zhoršením dostupnosti péče

Ministerstvo chce ve zdravotnictví zavést cenové soutěže. Příští rok ji plánuje vyzkoušet například u operací kloubních náhrad. Nemocnice, které by výkon zvládly levněji, by tak podle návrhu mohly operovat víc pacientů. Kritici se však obávají hlavně zhoršení dostupnosti péče. Záměr v návrhu úhradové vyhlášky patří k těm nejvíc připomínkovaným a resort nevylučuje, že ještě můžou nastat změny. Upravenou verzi zveřejní příští týden, definitivní znění vyhlášky pak musí vydat do konce října. Nová úhradová vyhláška dopadne i na lázně, kterým se zvyšují náklady.
Náhrada kloubu je běžným zákrokem. Ortopedi v příbramské nemocnici vymění kyčelní nebo kolenní kloub 520 pacientům za rok. Celorepublikový průměr je pak 550 totálních endoprotéz v jednom lékařském zařízení. Zatímco nyní na operaci dostávají od pojišťoven pevně danou částku, ministerstvo navrhuje, aby o čtvrtinu zákroků nemocnice soutěžily.
I když záměr podle ekonomického náměstka příbramské nemocnice není špatný, vnímá ho jako uspěchaný. „V naší nemocnici je už teď čekací lhůta na tuto operaci půl roku, takže pokud nám ji pojišťovna neuhradí, budeme muset pacienty přesouvat jinam, zrušit jim operaci nebo je přeobjednáme na další rok, čímž bychom opět prodloužili čekací doby,“ varuje ekonomický náměstek nemocnice Radek Řechka.
„Pro pacienta by to znamenalo přejíždění za péčí významně dál. A nikdo vlastně neví, jak by zákroky pojišťovny soutěžily,“ konstatuje předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš.
Ministerstvo zhoršení dostupnosti nečeká
Podle ministerstva může cenová soutěž systému ušetřit, zhoršení dostupnosti neočekává. „Zavedli jsme určitou pojistku,“ podotýká ředitel Odboru cen a úhrad Ministerstva zdravotnictví Tomáš Troch. „Pokud by se snížil objem poskytované péče, tak by se navýšila cena u těch 75 procent péče, která se nesoutěží, a tudíž je pro pojišťovnu nevýhodné dostupnost nezajistit,“ vysvětluje.
Rozhodovacím kritériem soutěže má být podle návrhu cena. Jestli budou hodnotit i kvalitu, by bylo na pojišťovnách. Jedna ze zdravotních pojišťoven nyní takový systém již testuje.
„VZP má svůj vlastní program balíčkové úhrady pro operace totálních endoprotéz. Tento program nyní testujeme u osmi poskytovatelů, kdy hradíme celou délku péče, tedy diagnostiku, operaci i doléčení,“ popisuje náměstek ředitele VZP Jan Bodnár. Pokud se osvědčí, navrhne ho pojišťovna jako jeden z možných modelů hrazení péče podle kvality, nejdřív ale od roku 2027.
Čekací doby se mohou lišit
Potíže s kyčlí pocítila Jaroslava Zikmundová koncem minulého roku. V létě už byla situace vážná. Lékaři jí zjistili artrózu čtvrtého stupně. Ona však na operaci čekala pouhé dva měsíce.
Podle mluvčí Nemocnice Na Františku Lucie Krausové je standardní čekací doba čtyři až pět měsíců, může ale být i kratší v závislosti na tom, jak lékař posoudí zdravotní stav.
V pražské Nemocnici Na Františku ročně provedou přes šest set totálních endoprotéz, přičemž převažují výměny kyčelního kloubu. Zikmundová po výměně kloubu začala s rehabilitací již druhý den po zákroku a rychle a bez problému začala i chodit. Rehabilitovat má celkem dva týdny.
Vyhláška o úhradách dopadne i na lázně
Pro pacienty po výměně kloubů je nejpraktičtější domluvit si překlad takzvaně z lůžka na lůžko – tedy z nemocnice rovnou do lázní. „Optimální je, aby pacient začal už rehabilitovat co nejdříve po operaci,“ potvrzuje Ivana Gračková, mluvčí Sanatoria Klimkovice, kde loni takových pacientů uvítali téměř sedmnáct set.
Zikmundová se do lázní nechystá, říká, že práce na zahradě a okolo domu ji rozhýbe. Přímo z nemocnice do klimkovických lázní však převezli Jiřího Liberdu. „Mám čtyři až šest procedur denně, které jsou zaměřeny na obnovení síly v noze,“ popisuje průběh léčby. Kromě cvičení s fyzioterapeutem nohu rozhýbává i na takzvané motodlaze, která zmírňuje napětí svalu.
Návrh vyhlášky o úhradách za péči může dolehnout právě i na lázeňská zařízení. Částky od pojišťoven totiž příští rok zřejmě zůstanou ve stejné výši jako letos, zatímco náklady za materiál, energie i pracovní sílu rostou. „Pravděpodobně bychom museli udělat nějaká úsporná opatření a je možné, že bychom museli odsunout nějaké investiční akce,“ popisuje možné dopady nenavýšení plateb od pojišťoven mluvčí Sanatoria Klimkovice Gračková.
Že by nedostatečné příjmy mohl pokrýt vyšší zájem samoplátců, ale lázně nepředpokládají – ty totiž vyjde pobyt na desítky tisíc korun. Omezit množství procedur pro pacienty se ale nechystají.