Ve velkých městech musejí senioři a nemohoucí lidé často čekat na odvoz k lékaři i dlouhé hodiny. Chybí převozní sanitky. Aby mohli provozovatelé zdravotní dopravy nasadit víc vozů, bylo by potřeba navýšit částky v úhradové vyhlášce. Jejich připomínky teď posuzuje ministerstvo zdravotnictví.
Hodiny čekání na odvoz k lékaři. Převozní sanitky jsou přetížené
Na převozní sanitky spoléhají lidé, kteří k lékaři sami nezvládnou dojít. Využívá je také pětaosmdesátiletá Jitka Křivánková. Obvykle na sanitku dlouho čeká, včas přijíždí málokdy. „Čekáme třeba dvě hodiny,“ říká seniorka. Řidič převozní sanitky Aleš Vydra namítá, že má hodně práce. „Klientů je dost, čím dál víc, řekl bych. Je to náročná práce,“ uvádí řidič.
Nejisté časy odjezdů komplikují práci zdravotním sestrám. „Snažíme se domluvit, že klient přijede později. Ale stane se nám občas, že lékař tam už třeba není a musíme vyšetření přeobjednávat,“ vysvětila sestra z Domova seniorů v Břeclavi Květoslava Kosíková.
Asociace sanitek: Zdravotní doprava má málo peněz
Řešení by mohla přinést nová úhradová vyhláška. Podle Asociace sanitek míří do zdravotní dopravy málo peněz. „Je zde i možnost požádat zdravotní pojišťovny o certifikaci dalšího vozu,“ dodává člen asociace Igor Zukal.
Resort zdravotnictví teď připomínky řeší. „Úhradová vyhláška po vypořádání připomínek bude nahrána do systému začátkem příštího týdne, a z té bude zřejmé, jak byly připomínky vypořádány,“ uvádí mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.
Některé nemocnice řeší problém po svém. Například Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně vyřešila problém se soukromými sanitkami už před čtyřmi lety, když zřídila vlastní zdravotní dopravní službu. Čítá jedenáct sanitek a v terénu jsou nepřetržitě.