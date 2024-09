ANALÝZA: Úspěšní a neúspěšní obhájci i nováčci v Senátu

Senátní volby letos přinesly v druhém kole „jen“ 22 soubojů. Je to nejméně za celou dobu fungování horní komory od roku 1996. V prvním kole získalo mandát rekordních pět senátorů. Ale i tak přineslo to druhé napínavá klání a ukázalo, kdo je dlouhodobě favoritem voličů. Někteří senátoři se naopak z Valdštejnského paláce budou muset vystěhovat.

Za jednoho z nejúspěšnějších kandidátů se po letošních volbách může považovat staronový senátor Jiří Drahoš (STAN). V druhém kole volby jej proti Josefu Svobodovi (ANO) podpořilo 74,3 procenta voličů, nejvyšší podíl těchto voleb. Potvrdil tak svoji silnou pozici v pražském obvodu a navázal na svůj vynikající výsledek před šesti lety, kdy byl jako čerstvý neúspěšný prezidentský kandidát zvolen do Senátu už v prvním kole.

K těm, kteří svůj senátorský mandát obhájili, patří i Martin Červíček (ODS), končící hejtman Královéhradeckého kraje. I ten získal vysokou podporu, volilo ho více než 62 procent těch, kteří přišli k urnám.

Úspěšným obhájcem svého mandátu je i Přemysl Rabas (za SEN21), senátor a ředitel královédvorského safari. Jeho souboj s Jaroslavem Komínkem (KSČM) byl výrazně těsnější než v předchozích případech. Zvítězil přibližně s 53 procenty hlasů.

Rabasovo vítězství znemožnilo návrat komunistů do Senátu. Naposledy byl zástupce KSČM zvolen do Senátu v roce 2012 a ani letos se komunistický návrat nevydařil, a to ani pod značkou Stačilo! Senátorovo setrvání v komoře také zajišťuje pokračování klubu SEN21 a Pirátů. K jeho existenci je potřeba minimálně pěti členů a po vypadnutí Lukáše Wagenknechta (Piráti) už v prvním kole je pro klub důležité Rabasovo vítězství.

Nové tváře

Nováčkem s nejvyšší podporou voličů je František Jura (ANO). Primátor Prostějova získal ve volbách více než 72 procent hlasů. Nedovolil tak uspět Pavlu Dopitovi (SPD), ke kterému se mohla s nadějí na zisk prvního mandátu upínat SPD. V Senátu svou politickou kariéru začínal z SPD jen Tomio Okamura, ale to ještě než založil svá politická uskupení Úsvit přímé demokracie a následně SPD.

Vysokou podporu 68 procent získal v Českých Budějovicích Zbyněk Sýkora (ODS), který nahradil nezávislého kandidáta Ladislava Faktora, jenž mandát neobhajoval. Sýkora tak navazuje na úspěch Martina Kuby a ODS v krajských volbách před týdnem.