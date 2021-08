Taliban v Afghánistánu zakazuje očkování proti covidu. Islám s tím přitom problém nemá

Poté, co Taliban dobyl některé části Afghánistánu, zakázal v místech, která ovládl, očkování proti covidu-19. Afghánská zpravodajská platforma Shamshad News už ve čtvrtek informovala o tom, že Taliban zakázal distribuci vakcíny proti koronaviru v provincii Paktíja na východě země poté, co ji minulý týden ovládla tato skupina.

Zpravodajské zdroje zatím neinformovaly o tom, co představitele Talibanu k tomuto rozhodnutí vedlo. Blízkovýchodní analytik Elliot Stewart už v roce 2020 upozornil , že samozvaný Islámský stát a další extrémistické organizace na Blízkém východě nemají ani tak přímo problémy s vakcínou proti covidu, ale považují za rizikové celé vakcinační projekty.

Islám sám o sobě není proti vakcínám. Dějiny tohoto náboženství zdaleka nejsou tak „protivědecké“, jak by se mohlo podle chování některých dnešních extremistických skupin zdát.

Přístup takzvaného Islámského státu k očkování se ale v čase měnil a řídil se značně pragmatickými okolnostmi. Například v roce 2015 překvapila tato teroristická organizace mnoho pozorovatelů, když umožnila očkovacím týmům proti obrně přístup do oblastí pod svou kontrolou v Iráku a Sýrii.

Z etického hlediska islám sdílí s ostatními velkými náboženstvími důraz na posvátnost lidského života. Podle britského muslimského lékaře Shadima Hussaina z Bradford Teaching Hospitals je pro islám nepřijatelná i myšlenka, že by měla společnost „obětovat“ své zranitelné, aby zbytek mohl klidně žít.

Důkazy pro vědecký přístup k očkování i kontrolu pandemie hledají muslimští právníci a lékaři jak přímo v Koránu, tak i v sunně, tedy v souboru výroků a činů Mohameda od té doby, kdy se ve svých čtyřiceti letech stal prorokem.

Přímo Korán jasně nařizuje, že všichni rodiče jsou zodpovědní nejen za vzdělání a výživu svých dětí, ale také za jejich život, jak je uvedeno v súře Anʿám: „Ztrátu utrpí ti, kdož děti své zabíjejí z hlouposti a nevědomosti, i ti, kdož proti Bohu lži si vymýšlejí zakazujíce to, co jim Bůh jako obživu uštědřil. Zbloudili již a nejsou správnou cestou vedeni. Všichni rodiče jsou zodpovědní za to, že jejich děti budou žít v souladu se zákonem.“

V súře Al-Má´ida se zase zdůrazňuje důležitost lidského života: „A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré.“

Velké množství rad spojených s nemocemi, léky, a dokonce i epidemiemi pak přináší i sunna. Africká pobočka Světové zdravotnické organizace uvádí jako ty nejdůležitější tyto:

„Není žádná nemoc, kterou Bůh stvořil a pro kterou by neměl lék, který někteří lidé znají a jiní ne – s výjimkou smrti.“

„Bůh seslal jak nemoc, tak lék, a On má pro každou nemoc lék. Proto používejte léky, ale nepoužívejte ty, které jsou nezákonné.“

„Nemíchejte ty, kdo jsou nemocní, s těmi, kdo jsou zdraví.“

„Utíkejte před malomocnými stejně, jako budete utíkat před lvem.“

„Abú Dáwúd vyprávěl, že bin Abí Waqás (nechť je s ním Bůh spokojen) hlásil: Jednou jsem těžce onemocněl a Posel Alláhův (Mohamed, pozn. red.) mě přišel navštívit. Položil mi ruku na střed hrudi, až jsem ucítil její chlad v mém srdci. Pak řekl: Trpíš srdeční chorobou. Jdi k Harithovi bin Kaladovi, z kmene Thakíf, protože je to lékař. To Prorok řekl, i když dobře věděl, že Harith není muslim.“

A také tradice islámské vědy a medicíny je historicky spojená s bojem proti nakažlivým nemocem. Například perskému vědci, filosofovi a lékaři Abú-ʿAlí al-Ḥusaynovi Ibn-Sínovi, který byl v Evropě známý jako Avicenna, se často připisuje vynález samotné myšlenky karantény, který se teprve poté rozšířil do západního světa díky mořeplavcům a obchodníkům.

Silným argumentem pro očkování pro muslimy může být i fakt, že dvojice vědců Uğur Şahin a Özlem Türeciová, která stojí za vakcínou společnosti Pfizer/ BioNTech, je tureckého muslimského původu.