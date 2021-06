Skrytá hrozba. Vědci studují, na jaká zvířata se může covid přenést a co tím získá

„Pokud by se virus SARS-CoV-2 dostal do nové zvířecí populace, mohla by pandemie přetrvávat donekonečna a virus by se s přestávkami přesouval mezi novým hostitelem a lidmi. Zlověstným varováním mohou být případy žluté zimnice, eboly, viru chikungunya a tuberkulózy. Tedy nemocí, které se kdysi podařilo dostat pod kontrolu, než se rozšířily zpět mezi zvířata, což jim umožnilo přetrvat, přizpůsobit se a znovu nakazit lidi,“ popisuje časopis Wired.

Dva důvody k obavám

Experti se bojí tohoto scénáře ze dvou důvodů. Tím prvním je, jak moc může mít tato nemoc negativní dopad na zvířecí druhy, zejména ty, které jsou už v současné době ohrožené. Týká se to zejména blízkých příbuzných člověka, tedy primátů a opic. Spousta druhů je již nyní v kritické situaci, kdy je ohrožuje změna klimatu, pytláci i ničení jejich přirozených lokalit. Virus, jenž způsobí smrt byť jen několika procent jejich populace, se může stát příslovečným posledním hřebíčkem do rakve celého druhu.

Druhá obava se týká lidí. Už mnohokrát se totiž ukázalo, že pokud má virus přírodní rezervoáry, pak je prakticky nemožné ho vymýtit a vždy čas od času do lidské populace pronikne.

Přenos mezi druhy navíc často znamená, že se během toho virus „naučí něco nového“ - změní se tak, že se může stát víc nakažlivým, více smrtícím, nebo dokonce obejde obrany lidské imunity, ať už ty z předchozího setkání s nemocí, nebo ty získané očkováním.

Už se to stalo

Že to nejsou jen spekulace, ale realita, dokazuje fakt, že už se to vlastně stalo. Od loňského března do letošního ledna se přítomnost viru prokázala ve více než čtyřech stovkách kožešinových farem v zemích Evropské unie. Celkem zasáhl osm zemí a podle Evropského centra pro ochranu a kontrolu nemocí (ECDC) přenesla zvířata v listopadu 2020 novou variantu viru SARS-CoV-2 zpět na pracovníky farem v Dánsku.

Na základě této zprávy vypracovalo ECDC další zprávu, ve které doporučuje, aby všechny farmy s chovem norků prováděly aktivní testování zvířat a zaměstnanců s cílem zabránit dalším ohniskům nákazy. Nizozemsko i Dánsko reagovaly usmrcením všech chovaných norků, tedy přibližně několika milionů zvířat, Nizozemsko dokonce celý svůj chov norků zcela zrušilo.