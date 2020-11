Koronavirus v Dánsku nakazil norky a přeskočil z nich na lidi. Vědci řeší, zda se bát nebezpečné mutace

„Vypadá to velmi hrozivě,“ uvedl evoluční biolog Carl Bergstrom z Washingtonské univerzity. Podle něj je důležité tamní situaci pečlivě sledovat, ale zřejmě to nepovede k nejhoršímu scénáři – tedy vzniku mutace, která je nakažlivější nebo více smrtící než ty současné.

Odborný server STAT News, který se specializuje na novinky z medicíny, oslovil několik expertů zabývajících se koronaviry a obecně viry přenosnými ze zvířat na lidi. Podle většiny nejde o takovou hrozbu, jak by se mohlo zdát.

Regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge řekl, že Dánsko prokázalo „odhodlání a odvahu“, když se rozhodlo vybít všechny své norky, což bude mít „obrovský dopad na ekonomiku“.

Zástupkyně evropské pobočky WHO v Kodani Catherine Smallwoodová řekla, že norci se jeví jako dobří nositelé pro virus SARS-CoV-2. „Takže je tu samozřejmě nebezpečí, že tato populace norků by mohla nějakým způsobem přispět k přenosu viru z norků na lidi a pak dále z lidí na lidi,“ varovala Smallwoodová.

Lze hovořit o skutečném lockdownu, připustila Frederiksenová. Podle ní je to důležité, protože zmutovaný koronavirus přináší riziko, že ovlivní účinek budoucí vakcíny. Všechny obyvatele uzavřených obcí vláda vyzvala, aby podstoupili test na koronavirus.

„Nemyslím si, že kmen, který se adaptoval na norky, představuje vyšší riziko pro lidi,“ souhlasí i Francois Balloux z londýnské University College. Vědci přiznávají, že největší problém s vyhodnocením dánské situace je nedostatek informací. Dánsko poskytlo o mutaci jen část informací, ale podle nizozemské viroložky Marion Koopmansové jich není dost k tomu, aby prokázaly tak odvážné prohlášení. Právě v její laboratoři se genom této mutace nyní zkoumá.

„Je to velmi zásadní tvrzení. Od jedné mutace bych nečekala, že bude mít takový dopad,“ uvedla. Dánští vědci sdíleli ve středu prvních 500 genetických sekvencí viru do mezinárodních databází, další stovky budou následovat. V nich budou experti hledat náznaky toho, jak by se tyto změny mohly projevit na vlastnostech viru a jeho schopnostech napadat člověka i odolávat očkování.

Emma Hodcroftová, švýcarská molekulární epidemioložka, zatím souhlasí s Koopmansovou: „Téměř nikdy se nestane, že by stačila jediná prostá mutace a všechny vaše vakcíny přestanou fungovat.“

Mezidruhové přeskoky

Obecně platí, že pokud se virus naučí přecházet mezi druhy, vyvolává to mezi vědci znepokojení. Viry, které normálně napadají jen jeden druh zvířete, mohou u jiného druhu, na který přeskočí, vyvolávat vážné zdravotní problémy – přesto, že u původního druhu nic takového nedělaly.