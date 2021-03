Česko sekvenuje málo a brazilská varianta už je v Itálii, varuje evropský expert

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (zkratka ECDC z anglického European Centre for Disease Prevention and Control) je agentura Evropské unie zaměřená na prevenci v oblasti zdravotnictví a na epidemiologickou kontrolu přenosných nemocí.

Co se týká varianty P1, ta byla poprvé objevena v Brazílii, kde teď mají velmi špatnou epidemiologickou situaci a zdravotnický systém se hroutí. Tahle varianta je zatím stále docela vzácná v Evropské unii, ale v posledních týdnech tady byly znepokojující zprávy, že začíná být běžná v některých italských regionech. To je něco, co bychom měli sledovat. Vypadá to, že co se týče účinnosti vakcín, tak nemusíme mít takové obavy jako u varianty B.1.351, ale zatím jde o velmi předběžná data. A myslím, že tahle varianta je stále celkem problematická, obzvlášť když vezmeme v úvahu situaci v Brazílii, kde převládá.

Jak se podle vás situace v následujících týdnech změní?

Kéž bych to věděl. Nemám křišťálovou kouli, ale zdá se velmi pravděpodobné, že britská varianta bude i nadále převládat. A to může být určitým způsobem i výhoda. Díky tomu, že je nakažlivější, může porazit varianty, které byly poprvé detekovány v Jihoafrické republice a Brazílii, a to by mohlo být dobré pro očkovací strategii. Takže ta varianta B.1.1.7, tedy ta britská, bude nadále převládat v zemích Evropské unie ještě alespoň měsíc. Pokud jde o ty ostatní, tak je mnohem méně jisté, co se stane. Myslím, že je tady riziko, že jedna z nich nebo i obě se začnou v některých evropských regionech objevovat v souvislosti s ohnisky, která jsme zaznamenali. Ale je opravdu velmi obtížné dobře předpovědět, co se stane.

Jak tomu můžeme zabránit?

Je velmi důležité dodržovat všechna opatření, která byla v každé ze zemí zavedena. Aby lidé zůstali obezřetní a nepropadali tomu módu pandemické otupělosti, kdy se o opatření přestávají starat. Taky myslím, že je velmi důležité, aby se zaznamenaná ohniska pořádně trasovala. A také by to mohlo být řešeno regionálními opatřeními, jako jsou uzávěry postižených oblastí, ve kterých ohniska propukla.

Jaké procento pozitivních PCR vzorků musíme osekvenovat, abychom dokázali odhalit novou variantu a zjistit, jak je rozšířená v populaci?

Začnu s tou druhou otázkou – na určení toho, jak moc se daná varianta rozšířila v populaci, vydala ECDC instrukce, aby si země mohly vypočítat, kolik vzorků musí přibližně osekvenovat. A pro většinu zemí se současným rozšířením covidu-19 doporučujeme zhruba pět set vzorků týdně. To je pro určení podílu různých variant. Na odhalování nových variant není žádný horní limit. Šance detekovat nové varianty včas se bude zvyšovat s množstvím vzorků, které osekvenujete. Evropská komise doporučuje, že by země měly sekvenovat kolem pěti až deseti procent vzorků, což je docela drahé a provozně náročné. Ale opravdu hodně by to zvýšilo šance zachytit nové varianty včas.

Myslíte, že Česká republika sekvenuje dostatečně?

Ne, to si nemyslím. Myslím, že Česko bude potřebovat sekvenovat o trochu víc. Teď Česká republika využívá sekvenačního Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, kam posílají 200 až 300 vzorků týdně. A to je asi tak polovina toho, co doporučujeme pro to, aby byla země schopná sledovat, jak se varianty vyvíjejí. Takže doufám, že se státní kapacity v Česku navýší a taky, že my dokážeme nabídnout ještě více podpory.

Jak vybrat, které vzorky osekvenovat?

To záleží na tom, co chcete. Pokud chcete jen sledovat, jak se vyvíjejí varianty, o kterých už víte, a to je ten hlavní cíl, protože máme vytipované varianty, které chceme sledovat, tak na to musíte vybírat co nejvíc reprezentativní vzorky.