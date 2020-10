BLOG: Oslavy po vyhlášení republiky napomohly šíření španělské chřipky. Roušky se v Československu nenosily

Chřipková pandemie, jíž v globálním měřítku padlo za oběť dle konzervativních odhadů na 20 až 50 milionů lidí všech národnostní a společenských vrstev, představovala i v kontextu válečné katastrofy a s ní spojených epidemií tyfu, úplavice a dalších chorob pohromu mimořádných rozměrů.

Válka přinesla do již i tak poměrně globalizovaného světa kvalitativní skok z hlediska propojení, kdy planetu nekřižovaly pouze miliony tun zboží a materiálu, ale i miliony lidí, kteří se navíc ocitali namačkáni v omezeném, často uzavřeném a hygienicky problematickém prostoru dopravních prostředků, komunikačních uzlů, výcvikových, zajateckých či internačních táborů stejně jako vlhkých podzemních krytů a zákopů.

Pro virus byl tento svět ideální Petriho miskou a během několika na sebe navazujících vln onemocněla zřejmě až třetina z 1,8 miliardy obyvatel planety. V Evropě se úmrtnost (podíl zemřelých z celkové populace) pohybovala kolem 0,5 procenta, byly však komunity, například v jižním Pacifiku, kde chřipce během několika týdnů po zavlečení podlehla až čtvrtina obyvatel.

„Chronologie až lákavě podobná pandemii roku 2020“

Již samotný import obzvláště virulentního a smrtícího kmene chřipkového viru do Evropy byl důsledkem války, ať již přijmeme populární teorii o tom, že chorobu původem ze zemědělských oblastí amerického Středozápadu zavlekli nejdříve do velkých měst na pobřeží USA a následně do Evropy čerstvě mobilizovaní branci, nebo že za importem stojí transporty tisíců čínských dělníků, najatých na práci ve francouzských přístavech, a původ viru tudíž leží v Asii.

V Číně se první známky nezvykle agresivního onemocnění opravdu objevují již na podzim roku 1917, čímž vzniká chronologie až lákavě podobná pandemii roku 2020.

První vlna chřipky typická vysokou nakažlivostí a prudkým, ale relativně krátkým průběhem, zasáhla západní Evropu včetně frontových linií ve Francii a Itálii během jara roku 1918.

První zprávy o ní pronikly do (nejen) rakousko-uherského zázemí v reportážích o situaci ve Španělsku a Švýcarsku, jež nejsou zatíženy válečnou cenzurou, a fakticky nepřesné označení „španělská nemoc“ bylo na světě, aby se šířilo dále spolu s „konspiračními teoriemi“ o jeho původu (mezi rozšířené patřily například nepřátelská akce, rozkládající se těla mrtvých na bojištích, či sexuální abstinence vojáků). Vir, neznaje hranic či zákopových linií, se šířil též a v červnu roku 1918 dorazil i do střední Evropy.