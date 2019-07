U Irska poprvé pozorovali žraloka kladivouna. Připlaval díky oteplujícím se oceánům

Žralok kladivoun může měřit téměř šest metrů a váží přes pět metráků. Obyčejně tato zvířata žijí v teplých tropických mořích, ale v létě migrují za chladnější vodou. Již dříve se tito velcí predátoři dostávali i do vod v okolí britských ostrovů; pozorování z posledních let ukazují, že rok od roku jsou viděni více severně. Rekordním byl zatím nález mrtvého kladivouna na pobřeží Cornwallu v létě roku 2004.

Podle biologů je objev tohoto žraloka až v irských vodách dalším přesvědčivým důkazem o tom, že se světové oceány oteplují a mořská fauna se tomu přizpůsobuje. Podle vyjádření oceánologa Simona Boxalla pro deník The Times je možné, že se kladivouni budou u irských břehů v budoucnu objevovat častěji. „Mohl to být jeden velmi ztracený žralok, ale pravděpodobnější je, že se naše oceány oteplují,“ prohlásil vědec.

Během posledních desítek let dochází k rychlému oteplování mořské vody na severu, takže se v britských vodách objevuje čím dál více druhů, které byly ještě nedávno považovány za exotické. „Neexistuje jediný důvod, proč by v našich vodách nemohli žít kladivouni nebo třeba velcí bílí žraloci,“ řekl Boxall.

Budoucnost oceánů

Data britské organizace Environmental Protection Agency z roku 2016 říkají, že globální teploty oceánů stoupají asi o 0,07 stupňů Celsia za desetiletí. Může to vypadat jako velmi malý nárůst, ale do roku 2100 by to mohlo znamenat, že teploty mořské vody vzrostou o 1,2 – 3,2 stupně Celsia.