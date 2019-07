Kdyby Kennedy nezemřel, člověk by na Měsíci před 50 lety asi nepřistál

Video of President Kennedy's Speech at Rice University

Například na schůzce s devíti vrcholnými představiteli NASA, která se konala na konci listopadu 1962, tlačil kosmickou agenturu k tomu, aby na Měsíci přistála už během roku 1967. Bál se, že Sověti stačí Američany předstihnout.

Navíc se pokusil NASA přimět, aby v rámci této mise omezila výzkum vesmíru a energii místo toho zaměřila spíše na rychlost; hlavním cílem pro něj bylo pokořit Sověty. Kennedy tehdy podle záznamů řekl: „Přistání na Měsíci je hlavní prioritou této agentury a po obraně také hlavní prioritou této vlády Spojených států.“

A pokračoval: „Jinak bychom neměli utrácet takové množství peněz, protože mě vesmír zase tolik nezajímá. Myslím, že je fajn. Myslím, že bychom se o něj měli zajímat. Už teď za to utrácíme dost peněz. Ale tady se bavíme o těch fantastických nákladech, které ničí náš rozpočet.“

O rok později měl Kennedy ještě výraznější námitky. Na podzim roku 1963 se totiž situace ve světě i v USA úplně změnila. Kennedy se musel vypořádat s kubánskou raketovou krizí, která mohla zničit svět. Jak Kennedy, tak i jeho sovětský protějšek Nikita Chruščov si uvědomili, jak snadno by podobný spor mohl zničit celý svět, a v létě roku 1963 podepsali první smlouvu omezující jaderné zbraně. Vztahy mezi Sověty a Američany se poprvé po mnoha letech mírně oteplily – a porazit je ve vesmíru najednou nebylo tak zásadní.

Kennedy versus Webb

V polovině září roku 1963 se Kennedy osobně setkal na schůzce mezi čtyřma očima s Jamesem Webbem, tehdejším šéfem NASA. Hlavním tématem byla podpora cesty na Měsíc před prezidentskými volbami, které měly nastat roku 1964.

Webb ale toho dne přinesl Kennedymu zprávu, kterou prezident nečekal: Spojené státy nestihnou přistát na Měsíci včas. Američan nevstoupí na povrch Měsíce ani v druhém funkčním období J. F. Kennedyho, pokud by ve volbách uspěl – stane se to až roku 1969, kdy už bude v úřadu prezidenta nástupce JFK.

I tento okamžik je v záznamech dochován:

Kennedy: „Když budu znovuzvolený, tak v tom období na Měsíci stejně nepřistaneme, je to tak?“

Webb: „Ne, nepřistanete. Nepřistaneme… Bude to trvat déle. Je to těžká práce. Opravdu těžká práce.“

O několik okamžiků později Kennedy reagoval: „Myslíte si, že pilotovaný let na Měsíc je dobrý nápad?“

Zbytek rozhovoru už jen Webb prezidenta ujišťoval, že ano, že měsíční mise je po všech stránkách zásadní. Schůzku ukončil slovy: „Předvídám, že toho nebudete nikdy litovat, nikdy.“

Změna kurzu

Zdá se ale, že Webb Kennedyho nepřesvědčil. Jen o dva dny později totiž JFK vystoupil na půdě OSN, kde veřejně navrhl, že místo vesmírného závodu se Sověty by měly Spojené státy a Sovětský svaz podniknou přistání na Měsíci společně. Před Valným shromážděním položil otázku, která pro něj viditelně nebyla jen řečnickou: „Proč by měl být první krok člověka na Měsíci otázkou mezinárodních závodů?“