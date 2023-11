Nepokoje v Dagestánu obnažily problémy ruského režimu, píše think-tank

V případě událostí na letišti by brutální potlačení nepokojů mohlo vyvolat hněv federálního centra – ani ne tak kvůli samotným nepokojům, ale kvůli neschopnosti regionálních orgánů vyřešit problém v tichosti. Použití síly proti davu by mohlo problém přenést na federální úroveň a Putin dal jasně najevo, že si nepřeje být obtěžován regionálními záležitostmi.

Popsaný problém se projevil i během Prigožinovy vzpoury. To, co mnozí interpretovali jako odmítnutí bezpečnostních složek střílet na Wagnerovy žoldáky, bylo ve skutečnosti spíše váhání způsobené nedostatkem ucelených rozkazů, míní CEIP.

Druhým problémem je krize politické odpovědnosti, míní CEIP. Tváří v tvář nebezpečí, pro které systém neposkytl návod, státní instituce raději jednoduše nedělají nic. Teoreticky by těmito instrukcemi měly být zákony, které by se uplatňovaly bez ohledu na politický kontext, ale podle think-tanku ruský režim už dávno opustil i jakékoliv zdání takového přístupu.

Bez prezidenta systém nefunguje

Třetím problémem je sám Putin. Když neexistuje návod pro rozhodování a regionální orgány jsou paralyzovány krizí odpovědnosti, všichni čekají na reakci jediné osoby: prezidenta. V případě machačkalského letiště však k žádné reakci nedošlo až do následujícího dne, kdy nejprve prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov z incidentu obvinil „vnější vlivy“, i když neposkytl žádné důkazy, zdůraznil CEIP.

Poté Putin na schůzi s členy ruské bezpečnostní rady prohlásil, že nepokoje v Machačkale byly mimo jiné spuštěny „prostřednictvím sociálních sítí z ukrajinského území západními zpravodajskými službami“. Šéf Kremlu dále vinil Západ ze snahy využít regionálních konfliktů k rozložení Ruska zevnitř.

Nicméně poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak agentuře Reuters řekl, že Kyjev nemá s násilnostmi v Machačkale „nic společného“, připomněl server The Jerusalem Post. Na Putinova obvinění reagoval i mluvčí ukrajinské obranné rozvědky Andrij Jusov. „Všechny tyto akce, kterých jsme svědky, všechny tyto excesy a provokace antisemitismu a xenofobie, jsou dílem ruských zvláštních služeb,“ prohlásil podle serveru The New Voice of Ukraine (NVU).

Hlava Čečenské republiky Ramzan Kadyrov v reakci na incident vyzdvihl prohlášení Putina, že událost zinscenoval Západ, aby destabilizoval Rusko. Dále vyzval své bezpečnostní složky, aby zadržely všechny podezřelé z nepokojů, upozornil server The Kyiv Independent.

„Reakce Kadyrova na dění v Dagestánu naznačují, že mu jde v první řadě o to, aby udržel dojem své neochvějné podpory Putina, a v druhé řadě o to, aby demonstroval sílu své autoritářské vlády nad Čečenskem hrozbou násilné reakce na případné budoucí nepokoje,“ napsal americký Institut pro studium války (ISW).