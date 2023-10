Dav muslimů v ruské Machačkale ohrožoval letadlo, které přiletělo z Izraele

Na letišti v Machačkale se před příletem letadla z Tel Avivu shromáždily stovky lidí. Stalo se tak poté, co se v kanálech na sociální síti Telegram rozšířily výzvy k účasti na shromáždění před letištěm a ke kontrole aut v blízkosti budovy. Zprávy o „uprchlících z Izraele“, kteří údajně přijíždějí do Dagestánu, zveřejňuje mimo jiné telegramový kanál Dagestánské ráno, který spustil bývalý poslanec Státní dumy Ilja Ponomarjov.

Dav zastavoval auta vyjíždějící z letiště. Kontroloval pasy cestujících. Mezi vozidly, která dav zastavil, bylo i vozidlo pořádkové policie. Jeden z cestujících v letadle řekl telegramovému kanálu Zde Dagestán, že když vyšel ven, „přišlo k němu padesát lidí“ a ptali se ho, zda je Žid. Podle něj se muž okamžitě „zorientoval“ a řekl, že je Rus. Byl propuštěn poté, co ukázal ruský pas. Muži, kteří ho obklopili, mu údajně řekli, že „na nežidy dnes nesaháme“.

O několik hodin později protestující vtrhli do budovy letiště. Vnikli do všech místností a vykřikovali antisemitská hesla. Zaměstnanci letiště se snažili ukrýt v kancelářích. Později někteří lidé vyběhli na ranvej a snažili se dostat do letadla přilétajícího z Tel Avivu.

Letiště bylo uzavřeno „až do normalizace situace“ pro příjem a odlet letů „kvůli pronikání neznámých osob na letištní plochu“, oznámila Rosaviacia, která řídí letový provoz v Rusku.