Prigožin: Z kriminálníka „kuchařem“ a válečným vůdcem

Jevgenij Prigožin se narodil v Leningradu, dnešním Petrohradu, v červnu 1961. Absolvoval sportovní internátní učiliště, závodně běhal na lyžích. Jako profesionální sportovec se však neprosadil, po dokončení školy se dostal mezi skupinu drobných kriminálníků.

V roce 1981 byl odsouzen na dvanáct let vězení za loupež v organizované zločinecké skupině a další trestné činy. Poslední léta Sovětského svazu strávil za mřížemi, po propuštění se vrátil do Petrohradu a začal podnikat v gastronomii. Začínal skromně, nejprve jako prodavač párků v rohlíku. „Vydělali jsme tisíc dolarů ročně, což byla v rublech hora. Moje máma to stěží dokázala spočítat,“ řekl v roce 2011 petrohradskému serveru Gorod 812.

Později Prigožin získal podíl v řetězci supermarketů a v roce 1995 se rozhodl, že si se svými obchodními partnery otevře restauraci. Tento krok byl úspěšný, luxusní petrohradský podnik si oblíbila tamní smetánka. Několikrát ji navštívil i současný ruský vládce Vladimir Putin, se kterým se Prigožin postupně sblížil.

Následně získal z Kremlu řadu zakázek na VIP služby nebo otevřel restauraci v budově parlamentu. Jeho restaurace a cateringové podniky pořádaly večere, kterých se účastnil Putin se zahraničními hodnostáři, včetně těch západních. Díky tomu si vybudoval vazby na mnohé vlivné lidi v Rusku, čehož podle médií dokázal využívat ve svůj prospěch. Zahraniční novináři mu přiřkli přezdívku „Putinův šéfkuchař“.

Jeho stravovací podnik Concord Catering získal také zakázky na zásobování ruských ozbrojených sil. Dlouhodobě rovněž patřil k hlavním dodavatelům jídel do školních jídelen.