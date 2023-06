Putin vyzval wagnerovce, aby vstoupili do armády nebo odešli do Běloruska

Putin ve svém projevu uvedl, že během víkendové vzpoury vydal rozkaz, aby se „zabránilo krveprolití“. „Od samého začátku, na můj přímý pokyn, byly podniknuty kroky, abychom se vyhnuli velkému krveprolití,“ řekl prezident podle ruské agentury TASS. Dodal, že vzpoura „byla odsouzena k neúspěchu“ a že z této revolty vzešla země „sjednocená“.

„Organizátoři vzpoury to pochopili,“ řekl Putin bez toho, že by zmínil Prigožina. „Jakékoli vydírání či způsob, jak vnést do Ruska zmatek, je odsouzeno k neúspěchu,“ dodal.

Jak prezident rovněž prohlásil, většina wagnerovců a jejich velitelů jsou prý vlastenci. Dodal, že dodrží svůj slib a umožní bojovníkům Wagnerovy skupiny přesídlit do Běloruska, pokud budou chtít. Mohou podle něj ovšem vstoupit také do pravidelné armády.