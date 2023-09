Ukrajinské obilí chceme dostat skrze koridory do třetích zemí, říká Výborný. Řešíme to tady a teď, oponuje Balaštíková

Ministr připomněl společný cíl zemědělců a farmářů ze skupiny V4, že chtějí dostat ukrajinskou produkci skrze koridory solidarity do třetích zemí. „Potřebujeme, aby se tato produkce dostala do severní Afriky, aby se dostala na Blízký východ, k tomu musíme využít dva koridory,“ upřesnil.

„Domnívám se, že to řešíme tady a teď. To, co bude za dva roky, teď rozhodně neřešíme,“ upozornila Balaštíková na plány s exportem ukrajinského obilí do budoucna. Podle jejích slov je teď nutné vyřešit, aby tu žádná pšenice nezůstávala, aby do zemí třetího světa opravdu odjela. To se prý nyní neděje.

V Polsku pšenice podle poslankyně „mění svou identitu“ a do Česka je exportována jako polská, volá proto po důslednější kontrole. Pokud je v tuzemsku pšenice s ukrajinským původem nadbytek, snižuje pak cenu tuzemským farmářům.

Důraz na kvalitu obilovin

„Problém je, že ukrajinští zemědělci nemusí plnit takové tvrdé podmínky, jako naši. V tom se to potom vyrovnává, oni mají levnější produkci,“ poukázala poslankyně na regulace ohledně postřiků či hnojení. Tuzemští producenti jsou pak prý nuceni prodávat svou sklizeň za „podnákladovou cenu“. Zvýšené kontroly navrhovala Balaštíková i pro solidární koridory.

„Řekněme si, jaké procento z těch sta procent dovezených jsou (kontrolní orgány, pozn. red.) schopny kontrolovat, nemůžeme tu přece mít armádu úředníků,“ uvedla.

Výhrady ke kvalitě obilí prodávaného v Česku však šéf resortu zemědělství odmítá. „Máme tu opravdu velmi přísnou kontrolu potravinářské inspekce, velmi detailně kontroluje všechny dovozy a skutečně k žádným záchytům tady nedošlo,“ oponoval. Kdyby to tak nebylo, zasáhne prý jeho resort principem „padni, komu padni“, bez ohledu na původ zboží.