Taliban Afghánistánu vládne dva roky. Ekonomika stojí na drogách, ženy přišly o práva

Islamisté začali vstupovat do Kábulu ráno 15. srpna 2021 poté, co ovládli všechny přístupové cesty do hlavního města. Afghánská armáda nekladla téměř žádný odpor. V metropoli zavládla panika.

Dobytí Kábulu předcházel rychlý postup islamistů celým Afghánistánem, všechna velká města ovládli během deseti dnů. Navzdory tomu, že do výcviku a modernizace afghánské armády investovali západní spojenci v čele s USA během dvaceti let miliardy dolarů. „Včetně letectva, které Taliban neměl. S nejmodernějším, sofistikovaným vybavením. Přesto, bohužel, nebyli schopni ubránit svoji zem,“ řekl americký ministr zahraničí Anthony Blinken.

Protože radikálové ovládli všechny hraniční přechody, stalo se letiště v Kábulu jedinou bezpečnou cestou z Afghánistánu. K němu se vydaly v následujících dnech nekonečné davy lidí, kteří se obávali pomsty ze strany islamistů. Zatímco Washington nazval akci největší leteckou evakuací v dějinách, jiní západní politici nešetřili kritikou.

„Je to největší debakl NATO od jeho založení,“ řekl například kandidát německé CDU na německého kancléře Armin Laschet. Celkem se podařilo západním státům evakuovat přes 120 tisíc Afghánců. Akce skončila 30. srpna 2021, den před vypršením ultimáta.