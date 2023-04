Americké vojáky vystřídali drogově závislí. Taliban v boji proti opiu využívá bývalou základnu

Více než půl milionu lidí v důsledku mocenských změn přišlo o práci. Podle odhadů Světové banky míra nezaměstnanosti v Afghánistánu vzrostla v roce 2022 na 25 procent. V tíživé životní situaci se řada Afghánců obrátila k drogám.

Taliban, který se zaštiťuje islámskými hodnotami, po převzetí moci zavedl přísné restrikce, které omezují svobody mnoha obyvatel. Například vytlačil ženy z veřejného života, zakázal hudbu a vyhlásil také boj proti závislostem.

Pod most Púl Suchta se proto vydali noví strážci náboženské „morálky“. „Byl jsem pod mostem a snažil se sehnat nějaké drogy, když jsem ucítil, jak mě zezadu chytla ruka. Byl to Taliban. Přišli nás odvést,“ popsal BBC Mohamed Omar, který byl spolu s ostatními odvezen do odvykacích center. Mnohdy za použití násilí.