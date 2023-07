Uprchlík z Afghánistánu čeká v Albánii na americké vízum. Spojenci mě zachránili před nejistotou, říká

Když ze strachu z Talibanu opouštěl Firůz Mašůf narychlo Afghánistán, netušil, že následující dva roky stráví v zemi, kterou do té doby skoro neznal. Spojenci ho totiž evakuovali do Albánie. Na pobřeží Jaderského moře doteď čeká na vízum do Spojených států amerických.