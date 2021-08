Taliban chodí dům od domu a hledá spolupracovníky cizích armád, řekla šéfka spolku Vlčí máky

Pašková zmínila také to, že spolek má informace o tom, že všechny příjezdové komunikace k letišti postupně obsazují členové hnutí Taliban. „Je to otázka nervů, trpělivosti a velké odvahy,“ dodala.

„My jsme v kontaktu s pěti (tlumočníky), kteří předtím nebyli přizváni na (evakuační) lety, plus prostřednictvím kontaktů a telefonátů vojáků, kteří s nimi pracovali, tak se nám do toho seznamu dostali další tři. Takže v Kábulu se momentálně pohybuje osm rodin, o kterých víme,“ upozornila Pašková s tím, že mezi nimi jsou i velmi malé děti, například devítiměsíční a desetiměsíční batole.

Pašková řekla, že má informace o tom, že bojovníci Talibanu chodí dům od domu a zjišťují informace o lidech, kteří by mohli být spolupracovníky cizích armád. Uvedla to v souvislosti s tím, že byl jeden z tlumočníků, který pracoval pro českou armádu, unesen a zbit. Později ho islamisté propustili, nyní se schovává.

Podle Veselého by měla Česká republika zachránit zhruba stovku Afghánců. Zahrnuje to spolupracovníky českých vojáků včetně jejich rodin. „Je to počet, který odpovídá tomu, co si nastavilo ministerstvo zahraničí. Je to počet osob, které stanovilo ministerstvo obrany podle svých kritérií,“ uvedl Veselý.

Integrace Afghánců

Situace v Afghánistánu má dopad i na českou politickou scénu. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) budou jednat s hejtmany. Ti by mohli pomoci s integrací lidí, kteří museli Afghánistán opustit. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) ale řekl, že s Hamáčkem zatím nejednal. „My jako Pardubický kraj jsme připraveni, tady bych chtěl zdůraznit, že se jedná o politické uprchlíky. Česká republika je vázána Ženevskou úmluvou o uprchlících, to znamená, že proces přijímání (politických) uprchlíků je pro Českou republiku závazný,“ sdělil.

„Kraje mohou poskytovat součinnost a jsou na to připravené,“ doplnil Netolického hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN) s tím, že kraje na rozdíl od měst a obcí nedisponují žádnými byty, které by mohly nabídnout. Hejtmani tak stále čekají na jednání s ministrem vnitra, podle Netolického není možné říci, kolika lidem by mohly jednotlivé regiony pomoci.

„My jsme několik dnů s hrůzou sledovali, jak se naše vláda nechystá těmto lidem v Afghánistánu pomoci. Najdnou se vláda rozhoupala, což je dobrá zpráva, ale už to cpe na hejtmany, respektive na kraje. Tak daleko ještě nejsme, ti lidé se musí sem dostat, čas krajů přijde samozřejmě v nejbližší možné době, ale musíme mít k tomu nějaké informace,“ uvedl olomoucký hejtman.