Taliban vládne už dva roky celému Afghánistánu. Situace je těžká hlavně pro ženy

Ještě jí nebylo 20 a už jí život nedává smysl. Dívek a žen, které se tak jako ona pokusí o sebevraždu – i těch, kterým se to podaří – v Afghánistánu dramaticky přibylo. Upozorňují na to tamní lékaři. Oficiální čísla ale chybí.

Pro afghánské ženy je to od nástupu Talibanu k moci další z mnoha ran. Nemohou cestovat bez mužského doprovodu, nesmí do parků, bazénů a posiloven. A úplně nejdřív radikálové zasáhli do vzdělávání žen.

Dvoudenní rozhovory Spojených států a Talibanu nepřinesly hmatatelné výsledky. Extremistické hnutí požaduje uvolnění peněz zmrazených v amerických bankách. Washington zase ochranu lidských práv. Zvlášť žen, které islamističtí vládci čtyřicetimilionové země krok po kroku izolují.

Návrat k represivním praktikám

Reportér Hospodářských novin Pavel Novotný řekl, že dnešní Taliban je velmi podobný tomu, který ovládl většinu země už v první polovině devadesátých let minulého století. „Vrátil se ke všem represivním praktikám. Naprosto změnil právní systém země, sesadil například všechny soudce a pouze jeho lidé vykonávají soudní moc. Totéž platí i pro vzdělání.“

Poukázal také na to, že se zhoršuje ekonomická situace země. „Devadesát procent lidí zde žije pod hranicí chudoby, to znamená 34 milionů lidí, ochromeny jsou i průmyslové podniky,“ řekl Novotný. Dodal, že před vítězstvím Talibanu to bylo 19 milionů lidí. „Zvítězilo to radikální křídlo Talibanu, jehož vůdci chtějí nastolit 'čistý islámský systém', který ovšem spíše připomíná islámskou diktaturu,“ uvedl reportér. Zmínil rovněž velký exodus afghánských elit po návratu Talibanu k moci.