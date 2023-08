V Nigeru posiluje vliv Ruska. Pomoc juntě nabídli i wagnerovci

Silou už Nigeru o víkendu pohrozilo sdružení západoafrických států ECOWAS, které požaduje, aby armáda do týdne propustila zajatého prezidenta Mohameda Bazouma. Ostrá slova ocenily Spojené státy, které ale zatím ještě nerozhodly, jak budou vůči Nigeru postupovat. Bílý dům však podle agentury Reuters vyloučil, že by za převratem stálo Rusko.

Ačkoliv Rusko mluví o tom, že chce vymanit Afriku z novodobého kolonialismu, podle novinářky Petry Procházkové právě wagnerovci hájí zájmy své domovské země. Proto chrání některé africké režimy a odměnou za to mohou využívat nerostného bohatství daných států nebo prosazovat různé politické vlivy. „Jsou prodlouženou rukou Kremlu tam, kam přímo nemůže nebo nechce jít,“ vysvětlila Procházková ve vysílání ČT24.

„Wagnerovci jsou schopni nastolit pořádek a bojovat s teroristy, aniž by ublížili mírumilovnému národu. To, co se stalo v Nigeru, není nic jiného než boj lidu Nigeru s jejich kolonizátory,“ řekl šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin.

Moskva hledá nové trhy

V době, kdy Západ tvrdě odsuzuje krvavou ruskou agresi na Ukrajině, je spojenectví s Afrikou pro Kreml klíčové. Dokazuje to summit afrických lídrů svolaný do Petrohradu. Tam jim po pozastavení obilné dohody Putin nabídl zdarma ruské zrno jako náhradu za to ukrajinské, které nemůže Kyjev kvůli blokádě přístavů vyvážet.

„Africký kontinent se skutečně stává novým centrem moci. Jeho politická i ekonomická role nebývale roste. Každý to musí vzít v potaz,“ prohlásil Putin.

„Rusko se zcela zjevně snaží nahradit to, o co přišlo od zahájení invaze na Ukrajinu v loňském roce. Snaží se demonstrovat, že není tak izolováno, jak by se mohlo zdát. Proto se snaží spojit se státy, se kterými má společný odpor proti Západu, ale zároveň Rusko hledá nové trhy,“ řekla Petra Procházková.

Současně však upřesnila, že je podle ní příliš brzy na to hovořit o hospodářském partnerství Ruska a Afriky.

Partnerství s jedním z nejchudších států světa je pro Západ naprosto klíčové. Niger byl posledním opěrným bodem pro boj s džihádisty v oblasti Sahelu. I proto mají v zemi vojenské základny Paříž i Washington. Niger navíc blízce spolupracoval s Evropskou unií při potírání ilegální migrace ze subsaharské Afriky.