Jourová chce chránit evropská média. V Interview ČT24 také popsala přístupové rozhovory s Ukrajinou

Jourová je předkladatelkou návrhu evropského mediálního zákona, který si klade za úkol srovnat mediální úroveň v jednotlivých státech. „My chceme srovnat nejnižší možné standardy ochrany médií, což znamená, že někde by se měly zvýšit. (…) Tam kde jsou vysoké, tam na ně nechci sahat, ale valná část států potřebuje nějakým způsobem zvýšit ochranu médií,“ vysvětlila. Pro Česko by přijetí takového zákona znamenalo, že musí upravit podmínky na mediálním trhu, protože podle průzkumů u nás není mediální situace nejlepší.

V boji proti dezinformacím Jourová ocenila, že ho Česko neuzákonilo. „Pokud by takový zákon měl vyústit v to, že někdo jménem státu dostane do ruky razítko a pravomoc říct, co je pravda a co lež, je nakročeno k cenzuře,“ myslí si eurokomisařka. Média Evropská komise podporuje také v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou, vyhradila na to 30 milionů eur (asi 700 milionů korun). „V zásadě hradíme pokrytí platů řady redakcí, bezpečnostní opatření, platíme z toho vesty, helmy, možnost ubytování na bezpečných místech,“ vysvětlila Jourová. „Podporujeme média, která operují na Ukrajině, protože chceme mít pravdivé informace o stavu věcí.“

Evropa stojí za Ukrajinou Evropská pomoc ale míří na Ukrajinu v mnoha podobách. Jourová jmenovala konkrétně závazek na dodání munice a zbraní ukrajinské armádě, humanitární pomoc, finanční podporu ukrajinskému státu. Za hlavní úkoly označila potrestání válečných zločinů, obnovu země a její vstup do EU. Pro dodávky vojenského materiálu dělají podle Jourové státy maximum. „Dá se říct, že zbraňové systémy jdou na Ukrajinu v momentě, kdy to mohou členské státy učinit. V tuhle chvíli dávají munici, kterou mají k dispozici. (…) Co se týče Unie jako celku, tam si myslím, že procesy jdou velmi rychle a že ty nákupy snad budou taky poměrně rychlá záležitost.“ To, že Rusko předsedá Radě bezpečnosti OSN podle Jourové ukazuje, že její mechanismy nejsou nastaveny na současnou situaci, kdy je jeden ze členů Rady bezpečnosti zároveň agresorem. Vstup Finska a Švédska do NATO To, že Finsko vstupuje do Severoatlantické aliance a Švédsko o to usiluje, označila Jourová ironicky za „úspěch“ ruského prezidenta Vladimira Putina. V důsledku jím vyvolané agrese se NATO rozrůstá a pod obranný pakt by po případném vstupu Švédska spadalo 90 procent občanů Evropské unie.

