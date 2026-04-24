AFP spekuluje o pozvánce Ruska na floridský summit G20


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Agentura AFP s odkazem na zdroj z Bílého domu tvrdí, že Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20. Ten se bude konat v prosinci na Floridě. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina. Trump uvedl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by Putin přijel, i když by to podle něj bylo „přínosné“. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.

„Žádná oficiální pozvánka zatím zaslána nebyla, ale Rusko je členem skupiny G20 a bude pozváno k účasti na zasedáních ministrů a summitu lídrů“, řekl agentuře AFP vysoce postavený zdroj z Bílého domu pod podmínkou zachování anonymity. Summit se má konat v golfovém areálu, který vlastní Trumpova rodina.

„Upřímně řečeno, pochybuji, že přijede,“ řekl Trump ve čtvrtek navečer v Oválné pracovně na dotaz novináře, zda byl ruský prezident na summit skutečně pozván. „Jsem toho názoru, že je třeba mluvit se všemi,“ dodal s tím, že Putinova účast by podle něj byla „pravděpodobně velmi prospěšná“.

Náměstek ruského ministra zahraničních věcí Alexander Pankin ve středu podle ruských agentur uvedl, že jeho země byla pozvána k účasti na summitu „na nejvyšší úrovni“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek řekl, že otázka případné účasti samotného prezidenta nebyla dosud projednána.

„Žádné takové rozhodnutí zatím nebylo přijato, ale Rusko se zúčastnilo každého summitu na příslušné úrovni,“ prohlásil Peskov. „Rozhodnutí o formátu naší účasti bude přijato s tím, jak se summit přiblíží,“ dodal.

Putin, na nějž vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu v roce 2023 zatykač v souvislosti s únosy ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska, se předchozího summitu G20 loni v listopadu v Johannesburgu nezúčastnil, na setkání jej zastoupil jeho ekonomický poradce Maxim Oreškin. Putin se naposledy osobně zúčastnil summitu G20 v roce 2019, na dalších chyběl nejprve kvůli pandemii covidu-19, později kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Spojené státy, které letos skupině G20 předsedají, loňský summit kvůli údajnému utlačování bílé menšiny v Jihoafrické republice bojkotovaly a Trump následně JAR účast na letošním summitu v Miami zakázal.

Do skupiny předních průmyslových a rozvíjejících se zemí patří 19 států, Evropská unie a Africká unie. Členové G20 dohromady představují 85 procent světové ekonomiky.

VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Kvůli omezením ve vzdušném prostoru v oblasti nedávných bojů i zablokování Hormuzského průlivu se začíná mluvit o největší krizi letecké dopravy v historii. Nedostatek paliva se už nyní projevil zrušením desítek tisíc letů. Zároveň vede k prudkému růstu cen letenek. Experti varují, že ani mír nebude znamenat brzké ukončení hlubokých potíží. Například německá Lufthansa oznámila největší rušení letů za mnoho let, další společnosti ji následují. Zatímco rušení se týká především krátkých linek, největší zdražení zase zpravidla těch na dlouhé vzdálenosti. Letní zájezdy se už nyní v některých případech turistům prodražují. A eurokomisař pro energii a bydlení Dan Jorgensen uvedl, že problém s leteckým palivem je nyní nejpalčivější. Nedostatek může v Evropě nastat už za pět či šest týdnů.
před 5 mminutami

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Útoky mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednali o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě, k debatě se vrátí v pátek. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků

Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP hlásí tři mrtvé po izraelském útoku poblíž obce Šúkín v jiholibanonském regionu Nabatíja. Izraelská armáda naopak tvrdí, že zabila dva členy teroristického hnutí Hizballáh ve vesnici Ajnátá v regionu Bint Džbajl. Podle agentury Reuters zatím není jasné, zda spolu údery souvisí. Hizballáh v reakci odpálil rakety na severoizraelské město Štula. Útoky přišly navzdory desetidennímu příměří, upozorňují agentury.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

„Samozřejmě že je tu nenecháme.“ Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.
před 8 hhodinami

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
