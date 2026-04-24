Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování


Zdroj: ČTK

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.

Pilot zabránil hrozící tragické nehodě až na poslední chvíli, když zahájil prudké stoupání z výšky pouhých tři sta metrů nad zemí. Ústav událost vyšetřuje jako vážný incident.

Podle letového inspektora Stanislava Kotta výškoměr a další přístroje v kabině Airbusu A320neo fungovaly správně. Nepotvrdil tak některé původní spekulace, že údaje o výšce mohly být špatně nastavené, uvedl server.

Když se letadlo dostalo pod bezpečnou letovou hladinu 4000 stop (1219 metrů), pilot pokračoval v klesání, ačkoli ho na to přístroje a vzápětí i Řízení letového provozu upozornily. Ignoroval nejméně dvě varování od druhého pilota a další dvě od dispečerů, popsal Kott. Pokyny, aby stoupal, neuposlechl a pokračoval v klesání.

Kapitán se podle odborníků dostal do stavu takzvaného tunelového vidění, kdy si myslel, že je moc vysoko, a klesal podle vlastní úvahy. Nouzový stoupací manévr zahájil až poté, co ho přístroje varovaly před blížícím se terénem.

Ztracen v mapě?

Vyšetřovatelé pracují s domněnkou, že pilot špatně interpretoval mapu a byl přesvědčen, že je o zhruba 13 kilometrů blíže ruzyňskému letišti, než ve skutečnosti byl. Kvůli tomu moc brzy klesal pod předepsaným úhlem pro přístrojové přiblížení – tedy jako by už zahajoval přistání.

Posádka krátce před zahájením klesání letěla v takzvaném režimu odpočinku, uvedly Novinky. Je tedy možné, že druhý pilot spal, probudil se po zahájení klesání a kolegu varoval. Když první pilot nereagoval, chystal se ten druhý dle vyšetřovatelů převzít řízení. To se ale nakonec nestalo, protože již začal stoupací manévr.

Ústav nemá k dispozici nahrávku komunikace mezi piloty v kokpitu. Po události totiž nezmáčkli speciální tlačítko, takže byl záznam přemazán. Také dalších pochybení se u inkriminovaného letu sešla řada. Piloti mimo jiné pozdě nastupovali do kokpitu při odletu a před přistáním neprovedli povinný brífink.

Vyšetřovatelé nadále spolupracují s portugalským dopravcem a doplňují některé údaje a výpovědi pilotů. Závěrečná zpráva k události bude hotová během tohoto roku.

