Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
O post předsedy se kromě Středuly ucházejí i místopředseda olomoucké regionální rady odborů Alois Mačák a šéf školských odborů František Dobšík. Do dvou místopředsednických funkcí kandidují dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.
Středula se na úvod svého zahajovacího projevu vrátil ke slovům poslance Filipa Turka (za Motoristy), který označil úředníky za parazity určené k deratizaci. „Tato slova nepatří a doufám, že do budoucna už nikdy nebudou patřit do slovníku kohokoliv, kdo veřejně vystupuje,“ zdůraznil Středula.
„Tato slova nás vrací někam, kde být nechceme, kde být nesmíme a kde bych očekával omluvu, v tomto případě omluvu od Filipa Turka, na adresu zaměstnanců státu,“ dodal předseda ČMKOS.
Středula dále uvedl, že Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky a že podpora by měla směřovat do produkce a služeb s přidanou hodnotou. Podle něj ČMKOS zastupuje 1,5 milionu zaměstnanců a bude dál usilovat o výraznější růst jejich výdělků k dorovnání propadu z minulých let.
Kolektivní smlouvy pokrývají v Česku asi 35 procent pracovníků, podle unijní směrnice o kolektivním vyjednávání a minimální mzdě by dohodu o pracovních podmínkách či růstu výdělků měly mít čtyři pětiny pracujících.
Při trvání ropné krize bez zásahů vlády a ČNB odhaduje ČMKOS inflaci až 8,5 procenta, pokles ekonomiky o jedno až dvě procenta a růst nezaměstnanosti, řekl také Středula.
Pavel zdůraznil význam odpovědného sociálního dialogu
Na slavnostním zahájení vystoupí prezident Petr Pavel, čekají se i projevy předsedů obou parlamentních komor, členů vlády či zástupců zaměstnavatelů.
Pavel podotkl, že odpovědný sociální dialog je přínosem nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale i celý stát. Kromě toho se ohradil proti tomu, aby byl označovaný za lídra opozice. Jsem v opozici vůči lžím, hulvátství a manipulaci v politice, řekl.
ČMKOS si před lety za svůj hlavní cíl dala růst mezd a platů se sloganem Konec levné práce. Na minulém sjezdu zmiňovala snahu o zkracování pracovní doby při zachování stejného výdělku. V poslední době požaduje zastropování důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro co nejširší okruh lidí s rizikovou prací.
ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje třicet svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek. Počet členů postupně klesá, příchod nových zájemců úbytek kvůli stárnutí nedorovnává. V roce 2018 bylo podle tehdejších údajů svazů 29 a členů 310 tisíc.