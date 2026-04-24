Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS


24. 4. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.

O post předsedy se kromě Středuly ucházejí i místopředseda olomoucké regionální rady odborů Alois Mačák a šéf školských odborů František Dobšík. Do dvou místopředsednických funkcí kandidují dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec.

Středula se na úvod svého zahajovacího projevu vrátil ke slovům poslance Filipa Turka (za Motoristy), který označil úředníky za parazity určené k deratizaci. „Tato slova nepatří a doufám, že do budoucna už nikdy nebudou patřit do slovníku kohokoliv, kdo veřejně vystupuje,“ zdůraznil Středula.

„Tato slova nás vrací někam, kde být nechceme, kde být nesmíme a kde bych očekával omluvu, v tomto případě omluvu od Filipa Turka, na adresu zaměstnanců státu,“ dodal předseda ČMKOS.

Filip Turek (za Motoristy)

Středula dále uvedl, že Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky a že podpora by měla směřovat do produkce a služeb s přidanou hodnotou. Podle něj ČMKOS zastupuje 1,5 milionu zaměstnanců a bude dál usilovat o výraznější růst jejich výdělků k dorovnání propadu z minulých let.

Kolektivní smlouvy pokrývají v Česku asi 35 procent pracovníků, podle unijní směrnice o kolektivním vyjednávání a minimální mzdě by dohodu o pracovních podmínkách či růstu výdělků měly mít čtyři pětiny pracujících. 

Při trvání ropné krize bez zásahů vlády a ČNB odhaduje ČMKOS inflaci až 8,5 procenta, pokles ekonomiky o jedno až dvě procenta a růst nezaměstnanosti, řekl také Středula.

Pavel zdůraznil význam odpovědného sociálního dialogu

Na slavnostním zahájení vystoupí prezident Petr Pavel, čekají se i projevy předsedů obou parlamentních komor, členů vlády či zástupců zaměstnavatelů.

Pavel podotkl, že odpovědný sociální dialog je přínosem nejen pro zaměstnance a zaměstnavatele, ale i celý stát. Kromě toho se ohradil proti tomu, aby byl označovaný za lídra opozice. Jsem v opozici vůči lžím, hulvátství a manipulaci v politice, řekl.

ČMKOS si před lety za svůj hlavní cíl dala růst mezd a platů se sloganem Konec levné práce. Na minulém sjezdu zmiňovala snahu o zkracování pracovní doby při zachování stejného výdělku. V poslední době požaduje zastropování důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro co nejširší okruh lidí s rizikovou prací.

ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje třicet svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek. Počet členů postupně klesá, příchod nových zájemců úbytek kvůli stárnutí nedorovnává. V roce 2018 bylo podle tehdejších údajů svazů 29 a členů 310 tisíc.

Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Poslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Čelo opoziční KDU-ČSL po dvou letech opustí Marek Výborný. Lidovci podle něho musí být „štítem proti populismu a stoupajícím trendům nezdravého národovectví“. Nástupcem končícího předsedy se podle nominací pro ostravský sjezd stane jihomoravský hejtman Jan Grolich. Je jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci a během regionálních konferencí získal drtivou podporu. Delegáti sjezdu v pátek vyberou také zbývající členy předsednictva.
V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Odborový svaz státních orgánů a organizací očekává od premiéra Andreje Babiše (ANO) jasné odmítnutí takového vyjadřování a od Turka omluvu, jinak je připraven k právním krokům. Podobně se vyjádřil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podepsalo v pátek dopoledne memorandum s energetickou společností ČEZ o spolupráci na vývoji modulárních reaktorů v Česku. Zařízení by se v budoucnu měla stát důležitou součástí tuzemského energetického mixu. Zástupci energetické skupiny ČEZ také uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů.
Poslanci mají v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, opět ve stavu legislativní nouze. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Sněmovna horní komoru vzhledem ke koaliční většině patrně přehlasuje, poslanci nicméně zatím debatují o programu schůze.
Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
