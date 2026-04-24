Voják USA se podílel na zajetí Madura, zároveň sázel na jeho pád. Obvinili ho


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského vládce Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (asi 8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení venezuelského vůdce. Informaci přinesly agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.

Federální prokuratura v New Yorku ve čtvrtek večer sdělila, že 38letý Gannon Ken Van Dyke využil svého přístupu k utajovaným informacím, aby vydělal peníze na sázkařské platformě Polymarket. Obviněn byl z nezákonného využití důvěrných vládních informací za účelem osobního obohacení, krádeže neveřejných vládních informací, podvodu v oblasti komodit, podvodu pomocí elektronických prostředků a provedení nezákonné peněžní transakce. Hrozí mu několik let vězení, podotkla AP.

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky
Soudní kresba sesazeného venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jeho ženy Cilie Flores a právníka Barryho Pollacka (26. 3. 2026)

Van Dyke se podle podle prokuratury od 8. prosince asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí Madura. Ačkoli podepsal dohody o mlčenlivosti, v nichž se zavázal, že nevyzradí žádné utajované nebo citlivé informace související s chystanou operací, podle prokuratury právě tyto informace využil k uzavření celé řady sázek na to, že Maduro do 31. ledna 2026 přijde o moc.

„Jde o amerického vojáka, který údajně zneužil své pozice k tomu, aby profitoval ze spravedlivé vojenské operace,“ uvedl na sociální síti ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

Polymarket, jeden z největších takzvaných predikčních trhů na světě, oznámil, že zjistil, že někdo obchoduje na základě utajovaných vládních informací, upozornil na to ministerstvo spravedlnosti a spolupracoval při vyšetřování. „Pro insider trading není na Polymarketu místo,“ dodala společnost v prohlášení. Podle agentury Reuters jde zřejmě o první případ, kdy ministerstvo vzneslo obvinění z obchodování s využitím důvěrných informací na predikčním trhu.

Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), která dohlíží na predikční trhy, ve čtvrtek oznámila, že proti Van Dykovi podala souběžnou žalobu. Ta tvrdí, že Van Dyke 26. prosince, tedy necelý týden před přepadením Caracasu a únosem Madura, převedl 35 tisíc dolarů (asi 729 tisíc korun) ze svého bankovního účtu na kryptoměnový účet. Podle žaloby poté použil přes 32 500 dolarů (asi 677 tisíc korun) na sérii sázek na to, kdy by mohl být Maduro sesazen. Tyto sázky uzavíral mezi 30. prosincem a 2. lednem, drtivou většinu z nich ovšem 2. ledna večer, tedy jen několik hodin předtím, než na Caracas dopadly první střely.

USA oznámily obnovení diplomatických styků s Venezuelou
Caracas

Polymarket má vazby na Trumpovu rodinu

Na možné zneužití neveřejných informací v souvislosti s výhrou přes 400 tisíc dolarů díky sázce na Polymarketu na pád venezuelského vůdce upozornila už 6. ledna stanice BBC.

Platforma Polymarket umožňuje uživatelům uzavírat sázky na budoucí události – od počasí přes sportovní výsledky až po vývoj zahraniční politiky Spojených států. Odvětví těchto sázek čelilo za vlády prezidenta Joea Bidena kontrole ze strany regulačních úřadů, za Trumpova prezidentství se však dočkalo vřelejšího přijetí. Jedním z investorů společnosti Polymarket je přitom prezidentův syn Donald Trump mladší, který působí rovněž jako její poradce.

Venezuela po ropě zpřístupní soukromým společnostem také těžbu nerostů
Zařízení na těžbu ropy ve Venezuele

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Kvůli omezením ve vzdušném prostoru v oblasti nedávných bojů i zablokování Hormuzského průlivu se začíná mluvit o největší krizi letecké dopravy v historii. Nedostatek paliva se už nyní projevil zrušením desítek tisíc letů. Zároveň vede k prudkému růstu cen letenek. Experti varují, že ani mír nebude znamenat brzké ukončení hlubokých potíží. Například německá Lufthansa oznámila největší rušení letů za mnoho let, další společnosti ji následují. Zatímco rušení se týká především krátkých linek, největší zdražení zase zpravidla těch na dlouhé vzdálenosti. Letní zájezdy se už nyní v některých případech turistům prodražují. A eurokomisař pro energii a bydlení Dan Jorgensen uvedl, že problém s leteckým palivem je nyní nejpalčivější. Nedostatek může v Evropě nastat už za pět či šest týdnů.
před 2 hhodinami

AFP spekuluje o pozvánce Ruska na floridský summit G20

Agentura AFP s odkazem na zdroj z Bílého domu tvrdí, že Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20. Ten se bude konat v prosinci na Floridě. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina. Trump uvedl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.
před 2 hhodinami

Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Vzájemné údery mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednali o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě, k debatě se vrátí v pátek. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Izrael a Libanon hlásí další vlnu útoků

Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury AFP ve čtvrtek hlásí tři mrtvé po izraelském útoku poblíž obce Šúkín v jiholibanonském regionu Nabatíja. Izraelská armáda naopak tvrdí, že zabila dva členy teroristického hnutí Hizballáh ve vesnici Ajnátá v regionu Bint Džbajl. Podle agentury Reuters zatím není jasné, zda spolu údery souvisí. Hizballáh v reakci odpálil rakety na severoizraelské město Štula. Útoky přišly navzdory desetidennímu příměří, upozorňují agentury.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

„Samozřejmě že je tu nenecháme.“ Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.
před 11 hhodinami
Načítání...