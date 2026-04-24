Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou


Audiokniha roku 2025 vyhlašovala vítěze
Audioknihou roku 2025 – a zároveň absolutním vítězem – se stalo zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení jejich země ruskou armádou, které vyšlo pod názvem Hovory. Nejlepšími interprety jsou Vasil Fridrich a Jitka Ježková, která tak obhájila loňské prvenství.

„Hovory převádějí syrové příběhy lidí do působivého zvukového tvaru. Současný jazyk a živý, herecky přesný, plastický přednes dávají vyniknout síle lidských emocí. Jemně jsou odstíněny telefonní hovory i čtené zprávy, zvuková složka nepřehlušuje výpovědi, ale vytváří jim prostor,“ uvedla k vítěznému titulu odborná porota. „Jde o dokument s hlubokou výpovědní silou,“ dodala.

V režii Bely Schenkové v audioknize studentky FAMU Victoriie Kralko účinkují například Jan Hájek, Anna Fialová, Miloslav König, Jitka Sedláčková či Pavla Beretová. Základem byly autentické rozhovory, které vedla Kralko s Ukrajinci po vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. „Herci do toho dali opravdu všechno. Jako bychom to znovu s nimi prožívali. Byly tam slzy, ale i smích,“ dodala k nahrávání.

Audiokniha Hovory
Hovory zachycují výpověď vojáka, který dosud zůstává v zajetí, nebo babičky vychovávající vnučku, zatímco její dcera bojuje. Kralko si uvědomila, že pro mnohé Ukrajince se stal telefon jediným způsobem kontaktu s nejbližšími a prostředníkem sdílení všech emocí.

Celkem porotci vybírali vítěze v deseti kategoriích i hlavní ceny z více než sto dvaceti přihlášených titulů.

Vítězství v kategorii jednohlasá četba si odnesla Flora, audiopodoba prozaického debutu Jonáše Zbořila. Zároveň se Vasil Fridrich za načtení této audioknihy stal Nejlepším interpretem. „Ten zde zúročuje mnohaletou interpretační zkušenost, jeho projev je v tom nejlepším slova smyslu sebejistý, klidný, bez zakolísání provádí posluchače nejmenšími detaily děje, udržuje napětí,“ ocenila porota. „Když máte takhle geniální text, nemusíte dělat až tak moc. (Ta kniha) je komplikovaná, básnivá, metaforická, není to jednoduchý jazyk, ale je to krásné čtení,“ dodal Fridrich.

Audiokniha Flora
Mezi interpretkami zvítězila stejně jako loni Jitka Ježková, tentokrát za načtení mnohovrstevnatého románu Úlice Jakuby Katalpy. Příběh z období druhé světové války, který nekompromisním způsobem zkoumá otázky svobody, morální zodpovědnosti a osobních hranic. Porota má za to, že právě interpretace Ježkové, která je schopná „vyjádřit všechny odstíny textu s bravurou i hlubokou empatií“ udělala z této audioknihy „tak skvělé dílo“.

Audiokniha Úlice
Ocenění Nejlepší vícehlasá četba získává audiokniha Kremulátor, audiopodoba dokumentárního historického románu běloruského spisovatele Saši Filipenka. Text popisující události spjaté s vybudováním moskevského krematoria v roce 1927 a životním osudem jeho prvního ředitele načetli Saša Rašilov, Kryštof Krhovják, Magdalena Borová a Miroslav Hruška.

Audiokniha Kremulátor
V kategorii Nejlepší dramatizace zvítězil Deník Anne Frankové, zvuková adaptace deníku Anne Frankové. Na nahrávce účinkuje dvanáct hereček a herců, například Magdaléna Borová, Zuzana Stivínová či Martin Finger. Porota vyzdvihla, že dramatizace „citlivě a přesvědčivě převádí silnou osobní výpověď do kompaktního tvaru“, který má šanci zaujmout i mladší posluchače.

Audiokniha Deník Anne Frankové
Ocenění Nejlepší audiokniha pro děti a mládež si vysloužil mysteriózní šestidílný rozhlasový seriál Kost podle knižní předlohy Báry Dočkalové. „Horor pro mladší posluchače, který zaujme, udrží napětí, zvládne vystrašit, ale ne vyděsit, je nedostatkovým zbožím,“ podotkla porota, která mimo jiné ocenila, jak režisér Petr Gojda zvládl „instruovat dětský a dospělý herecký ansámbl“. Do něj patřil třeba Igor Bareš, Ondřej Rychlý nebo Jitka Smutná.

Audiokniha Kost
Nejlepším zvukem se podle poroty prezentuje v kategorii četba audioknižní adaptace Saturnina. „Zvuková složka atmosféru příběhu podporuje, aniž by s textem soupeřila o pozornost posluchače,“ zdůvodňují porotci ocenění audio verze humoristického románu.

Audiokniha Saturnin
V kategorii dramatizace pak s nejlepším zvukem zvítězil audioknižní seriál Lyžák. „Horor pro 10+“ autorky Terezy Verecké byl natočen speciální binaurální technikou. Všechny hlasy a zvuky jsou tak slyšet prostorově a plasticky, jako by postavy stály třeba přímo před posluchači, což vytvořilo „skvělou hororovou atmosféru“.

Audiokniha Lyžák
Cenu posluchačů obdržela audiokniha To byl jen vtip – průvodce moderní sebeobranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci. Knihu od autorů Pavla Houdka a Jasmíny Houdek načetli Tereza Dočkalová a Matěj Hádek.

Audiokniha To byl jen vtip...
Cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025 získal herec a režisér Lukáš Hlavica. Jeho hlas je slyšet už ve více než sto padesáti audioknihách. „Vždycky je to pro mě krásný pocit se s těmi příběhy setkat a skrze svá ústa, myšlenky a emoce jimi promlouvat. To je velké dobrodružství,“ řekl.

Lukáš Hlavica na vyhlašování cen Audiokniha roku 2025
Trh s audioknihami roste

Anketu počtrnácté pořádala Asociace vydavatelů audioknih (AVA). „Potěšujícím faktem je, že se vedle zavedených vydavatelství čím dál výrazněji prosazují i menší producenti, což napomáhá pestrosti a zdravé konkurenci v rámci celého odvětví,“ zhodnotil letošní ročník předseda poroty Tomáš Macháček.

Trh s audioknihami roste. Podle posledních údajů AVA v roce 2023 vydali její členové celkem 716 nových titulů, v roce 2022 to bylo 644 titulů. Z žánrů byl největší zájem o detektivky a thrillery, fantasy, humor a sci-fi. „Letošní ročník potvrdil, že dynamický rozvoj českého audioknižního trhu doprovází i nárůst kvality nominovaných děl,“ dodal Macháček.

Musíme být štítem proti populismu, řekl na sjezdu lidovců končící předseda Výborný

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Poslanci znovu řeší zákon k regulaci cen pohonných hmot

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Spiklenci vystihli atmosféru po komunistickém převratu. Na překlad čekali 75 let

Román Spiklenci napsal Friedrich Bruegel před tři čtvrtě stoletím, česky ale poprvé vychází nyní. Popisuje fungování režimu v Československu v roce 1949, tedy rok po únorovém převratu. Německy píšící autor působící v československých diplomatických službách vylíčil atmosféru doby, v níž žil.
Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Přemyslovce a jejich dobu přibližuje na devět set exponátů

Národní muzeum otevírá výstavu, která poprvé odvypráví celý příběh dynastie Přemyslovců, která proměnila české knížectví v království a zásadně ovlivnila podobu střední Evropy. Mezi devíti stovkami exponátů se nachází pohřební klenoty krále Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily.
OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
Český klavírista Schulmeister má cenu BBC Music Magazine Award pro nové talenty

Mladý český klavírista Jan Schulmeister získal prestižní hudební cenu BBC Music Magazine Award v kategorii začínajících talentů (Newcomer). Ocenění dostal za debutovou nahrávku, v níž interpretuje skladby ruských autorů Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Skrjabina a Sergeje Rachmaninova. Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place.
VideoFilmové premiéry: Komedie o mateřství, dokument o kaši a drama o Jacksonovi

Filmové premiéry tentokrát nabízejí americkou černou komedii o těžkostech mateřství Kdybych měla nohy, tak ti nakopu s Rose Byrneovou v hlavní roli, potom dokumentární pohled na světové klání o nejlepší ovesnou kaši Zlatá vařečka či hraný hudební snímek Michael, v němž krále popu Michaela Jacksona ztvárnil jeho synovec.
Archeologové objevili v Egyptě mumii. V břiše měla zašitou Iliadu

Španělští archeologové objevili v Egyptě papyrus s kopií Homérovy Iliady uvnitř mumie pohřbené před 1600 lety v římském období, uvedl server The Independent. Jedná se o první případ, kdy vědci objevili řecké literární dílo spojené s mumifikací. U mumií se běžně nalézaly spíše magické texty obsahující rituální praktiky psané v řečtině.
