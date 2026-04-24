Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Audioknihou roku 2025 – a zároveň absolutním vítězem – se stalo zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení jejich země ruskou armádou, které vyšlo pod názvem Hovory. Nejlepšími interprety jsou Vasil Fridrich a Jitka Ježková, která tak obhájila loňské prvenství.
„Hovory převádějí syrové příběhy lidí do působivého zvukového tvaru. Současný jazyk a živý, herecky přesný, plastický přednes dávají vyniknout síle lidských emocí. Jemně jsou odstíněny telefonní hovory i čtené zprávy, zvuková složka nepřehlušuje výpovědi, ale vytváří jim prostor,“ uvedla k vítěznému titulu odborná porota. „Jde o dokument s hlubokou výpovědní silou,“ dodala.
V režii Bely Schenkové v audioknize studentky FAMU Victoriie Kralko účinkují například Jan Hájek, Anna Fialová, Miloslav König, Jitka Sedláčková či Pavla Beretová. Základem byly autentické rozhovory, které vedla Kralko s Ukrajinci po vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. „Herci do toho dali opravdu všechno. Jako bychom to znovu s nimi prožívali. Byly tam slzy, ale i smích,“ dodala k nahrávání.
Hovory zachycují výpověď vojáka, který dosud zůstává v zajetí, nebo babičky vychovávající vnučku, zatímco její dcera bojuje. Kralko si uvědomila, že pro mnohé Ukrajince se stal telefon jediným způsobem kontaktu s nejbližšími a prostředníkem sdílení všech emocí.
Celkem porotci vybírali vítěze v deseti kategoriích i hlavní ceny z více než sto dvaceti přihlášených titulů.
Vítězství v kategorii jednohlasá četba si odnesla Flora, audiopodoba prozaického debutu Jonáše Zbořila. Zároveň se Vasil Fridrich za načtení této audioknihy stal Nejlepším interpretem. „Ten zde zúročuje mnohaletou interpretační zkušenost, jeho projev je v tom nejlepším slova smyslu sebejistý, klidný, bez zakolísání provádí posluchače nejmenšími detaily děje, udržuje napětí,“ ocenila porota. „Když máte takhle geniální text, nemusíte dělat až tak moc. (Ta kniha) je komplikovaná, básnivá, metaforická, není to jednoduchý jazyk, ale je to krásné čtení,“ dodal Fridrich.
Mezi interpretkami zvítězila stejně jako loni Jitka Ježková, tentokrát za načtení mnohovrstevnatého románu Úlice Jakuby Katalpy. Příběh z období druhé světové války, který nekompromisním způsobem zkoumá otázky svobody, morální zodpovědnosti a osobních hranic. Porota má za to, že právě interpretace Ježkové, která je schopná „vyjádřit všechny odstíny textu s bravurou i hlubokou empatií“ udělala z této audioknihy „tak skvělé dílo“.
Ocenění Nejlepší vícehlasá četba získává audiokniha Kremulátor, audiopodoba dokumentárního historického románu běloruského spisovatele Saši Filipenka. Text popisující události spjaté s vybudováním moskevského krematoria v roce 1927 a životním osudem jeho prvního ředitele načetli Saša Rašilov, Kryštof Krhovják, Magdalena Borová a Miroslav Hruška.
V kategorii Nejlepší dramatizace zvítězil Deník Anne Frankové, zvuková adaptace deníku Anne Frankové. Na nahrávce účinkuje dvanáct hereček a herců, například Magdaléna Borová, Zuzana Stivínová či Martin Finger. Porota vyzdvihla, že dramatizace „citlivě a přesvědčivě převádí silnou osobní výpověď do kompaktního tvaru“, který má šanci zaujmout i mladší posluchače.
Ocenění Nejlepší audiokniha pro děti a mládež si vysloužil mysteriózní šestidílný rozhlasový seriál Kost podle knižní předlohy Báry Dočkalové. „Horor pro mladší posluchače, který zaujme, udrží napětí, zvládne vystrašit, ale ne vyděsit, je nedostatkovým zbožím,“ podotkla porota, která mimo jiné ocenila, jak režisér Petr Gojda zvládl „instruovat dětský a dospělý herecký ansámbl“. Do něj patřil třeba Igor Bareš, Ondřej Rychlý nebo Jitka Smutná.
Nejlepším zvukem se podle poroty prezentuje v kategorii četba audioknižní adaptace Saturnina. „Zvuková složka atmosféru příběhu podporuje, aniž by s textem soupeřila o pozornost posluchače,“ zdůvodňují porotci ocenění audio verze humoristického románu.
V kategorii dramatizace pak s nejlepším zvukem zvítězil audioknižní seriál Lyžák. „Horor pro 10+“ autorky Terezy Verecké byl natočen speciální binaurální technikou. Všechny hlasy a zvuky jsou tak slyšet prostorově a plasticky, jako by postavy stály třeba přímo před posluchači, což vytvořilo „skvělou hororovou atmosféru“.
Cenu posluchačů obdržela audiokniha To byl jen vtip – průvodce moderní sebeobranou proti shazování, zesměšňování a manipulaci. Knihu od autorů Pavla Houdka a Jasmíny Houdek načetli Tereza Dočkalová a Matěj Hádek.
Cenu za mimořádný přínos v oblasti audioknih a mluveného slova za rok 2025 získal herec a režisér Lukáš Hlavica. Jeho hlas je slyšet už ve více než sto padesáti audioknihách. „Vždycky je to pro mě krásný pocit se s těmi příběhy setkat a skrze svá ústa, myšlenky a emoce jimi promlouvat. To je velké dobrodružství,“ řekl.
Trh s audioknihami roste
Anketu počtrnácté pořádala Asociace vydavatelů audioknih (AVA). „Potěšujícím faktem je, že se vedle zavedených vydavatelství čím dál výrazněji prosazují i menší producenti, což napomáhá pestrosti a zdravé konkurenci v rámci celého odvětví,“ zhodnotil letošní ročník předseda poroty Tomáš Macháček.
Trh s audioknihami roste. Podle posledních údajů AVA v roce 2023 vydali její členové celkem 716 nových titulů, v roce 2022 to bylo 644 titulů. Z žánrů byl největší zájem o detektivky a thrillery, fantasy, humor a sci-fi. „Letošní ročník potvrdil, že dynamický rozvoj českého audioknižního trhu doprovází i nárůst kvality nominovaných děl,“ dodal Macháček.