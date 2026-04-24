Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Seniorský pár v noci na pátek zemřel při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné informace (DSNS) a městská vojenská správa. Dalších patnáct lidí je zraněných. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu.
Silně poškozené jsou nejméně tři obytné domy. Záchranáři z nich evakuovali několik desítek obyvatel. V jednom ze zasažených domů zemřel manželský pár, oběma bylo 75 let. Osm zraněných je v nemocnici.
K poničeným domům vyrazily už v noci opravárenské čety, uvedl na telegramu šéf městské vojenské správy Serhij Lysak. Například provizorně zakrývají okna rozbitá tlakovou vlnou.
Dva ruské drony zasáhly nákladní loď plující pod vlajkou státu Svatý Kryštof a Nevis, která ukrajinským koridorem v Černém moři mířila do přístavu v širším okolí Oděsy. Ukrajinská správa přístavů podle agentury Reuters informovala, že na plavidle začalo hořet a posádka požár uhasila. Nikomu se zřejmě nic nestalo.
Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení informovaly, že Rusko zaútočilo v noci na pátek na Ukrajinu dvěma raketami Iskander-M a nad území napadené země také přiletělo 107 nepřátelských dronů. Protivzdušná obrana zneškodnila 96 bezpilotních letounů. Balistické rakety a deset dronů zasáhly celkem devět míst, na další dvě místa dopadly trosky sestřelených strojů.