„Samozřejmě že je tu nenecháme.“ Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.
Dům ve Slavjansku, ve kterém žila Halina Konstantinovna sedmdesát let, zasáhl už potřetí dron. Dlouho s odjezdem váhala, po nedávných zkušenostech se však rozhodla svůj celoživotní domov opustit. „Měla jsem štěstí, spadla na mě deska (ze zatlučeného okna) a to mě zachránilo,“ popisuje dosavadní obyvatelka Slavjansku zážitek z válkou sužovaného města.
Slavjansk každý den ničí klouzavé bomby, rakety i drony. Právě sem upíná pozornost Kreml. Halina Konstantinovna možnost odevzdání oblasti Rusku jednoznačně odmítá. „Putin je hlupák. Jak bychom mu to mohli dát? Podívejte, kolik lidí, kteří Donbas bránili, umřelo a pořád se bráníme,“ říká.
Valerij Viktorovič Čejka, který žil u Bachmutu, zažívá smutek z opuštění domova už potřetí. Stále ho doprovází jeho kočka Musa. „Dnes v noci letěl dron, asi Šáhed, tak nízko, že jsem se bál, že narazí do našeho domu,“ uvedl příklad z běžné reality města. Na předměstí Slavjansku byl u příbuzných, kteří odejít nechtějí. „Narodili jsme se tady a taky tady umřeme,“ sdělili ČT své rozhodnutí.
Po silnici jeď rychle, mazlíčky si vezmi s sebou
Štáb ČT se ze Slavjansku do Kramatorsku přesouval společně s dobrovolníky z organizace SOS východ. Po silnici mezi oběma městy projížděl rychle, protože na ni často útočí FPV drony. Smrtící zóna se kvůli technologickému pokroku stále rozšiřuje, a drony tak doletí i na tuto silnici vzdálenou zhruba dvacet kilometrů od fronty. Chrání ji proto protidronové sítě, stejně jako centrum Kramatorsku.
Dobrovolníci do obou měst jezdí každý den. „Ze začátku někam jezdíš a fungují tam kavárny, restaurace, a pak se všechno zavře, lidi přestanou chodit ven,“ popisuje dobrovolník Vladislav Arsenij.
Na okraji Kramatorsku dobrovolníci vyzvedávají obyvatelku města Světlanu. S sebou bere tři psy a šest koček. Některé si vzala od vojáků, jiné našla na ulici. „Samozřejmě že je tu nenecháme. Už jsme si na ně zvykli, to by nám puklo srdce. Někteří jsou nemocní, jeden kocour je slepý,“ komentuje svou zvířecí společnost.
Rétorika ruského vůdce Vladimira Putina se nemění. Od Ukrajiny požaduje celý Donbas včetně části, kterou nedobyla ruská armáda, tedy včetně Kramatorsku a Slavjansku. Obě města jsou však podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského důležitou součástí obraného valu země. Vzhledem k pokračujícím bojům tak další jejich obyvatelé zřejmě budou muset opustit své domovy.