„Samozřejmě že je tu nenecháme." Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Evakuace ze Slavjansku a Kramatorsku
Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.

Dům ve Slavjansku, ve kterém žila Halina Konstantinovna sedmdesát let, zasáhl už potřetí dron. Dlouho s odjezdem váhala, po nedávných zkušenostech se však rozhodla svůj celoživotní domov opustit. „Měla jsem štěstí, spadla na mě deska (ze zatlučeného okna) a to mě zachránilo,“ popisuje dosavadní obyvatelka Slavjansku zážitek z válkou sužovaného města.

Slavjansk každý den ničí klouzavé bomby, rakety i drony. Právě sem upíná pozornost Kreml. Halina Konstantinovna možnost odevzdání oblasti Rusku jednoznačně odmítá. „Putin je hlupák. Jak bychom mu to mohli dát? Podívejte, kolik lidí, kteří Donbas bránili, umřelo a pořád se bráníme,“ říká.

Většina Ukrajinců odmítá volby za války i stažení z Donbasu, ukázal průzkum
Ilustrační foto – cvičení ukrajinské armády v Charkovské oblasti

Valerij Viktorovič Čejka, který žil u Bachmutu, zažívá smutek z opuštění domova už potřetí. Stále ho doprovází jeho kočka Musa. „Dnes v noci letěl dron, asi Šáhed, tak nízko, že jsem se bál, že narazí do našeho domu,“ uvedl příklad z běžné reality města. Na předměstí Slavjansku byl u příbuzných, kteří odejít nechtějí. „Narodili jsme se tady a taky tady umřeme,“ sdělili ČT své rozhodnutí.

Po silnici jeď rychle, mazlíčky si vezmi s sebou

Štáb ČT se ze Slavjansku do Kramatorsku přesouval společně s dobrovolníky z organizace SOS východ. Po silnici mezi oběma městy projížděl rychle, protože na ni často útočí FPV drony. Smrtící zóna se kvůli technologickému pokroku stále rozšiřuje, a drony tak doletí i na tuto silnici vzdálenou zhruba dvacet kilometrů od fronty. Chrání ji proto protidronové sítě, stejně jako centrum Kramatorsku.

Dobrovolníci do obou měst jezdí každý den. „Ze začátku někam jezdíš a fungují tam kavárny, restaurace, a pak se všechno zavře, lidi přestanou chodit ven,“ popisuje dobrovolník Vladislav Arsenij.

Ukrajinští dobrovolníci evakuují zvířata z míst blízko fronty
Dobrovolníci evakuují zvířata z Dněpropetrovské oblasti

Na okraji Kramatorsku dobrovolníci vyzvedávají obyvatelku města Světlanu. S sebou bere tři psy a šest koček. Některé si vzala od vojáků, jiné našla na ulici. „Samozřejmě že je tu nenecháme. Už jsme si na ně zvykli, to by nám puklo srdce. Někteří jsou nemocní, jeden kocour je slepý,“ komentuje svou zvířecí společnost.

Rétorika ruského vůdce Vladimira Putina se nemění. Od Ukrajiny požaduje celý Donbas včetně části, kterou nedobyla ruská armáda, tedy včetně Kramatorsku a Slavjansku. Obě města jsou však podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského důležitou součástí obraného valu země. Vzhledem k pokračujícím bojům tak další jejich obyvatelé zřejmě budou muset opustit své domovy.

„Možný základ," ale „ne dost dobrý". Rusku návrh konce války nestačí, chce všechno
Vladimir Putin na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti v Biškeku (27. listopadu 2025)

„Samozřejmě že je tu nenecháme." Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

„Samozřejmě že je tu nenecháme." Lidé se z Kramatorsku evakuují i s mazlíčky

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
Pozice Ukrajiny je podle jejího ministra zahraničí Andrije Sybihy nejlepší za poslední rok. V oblastech u frontové linie ale panují obavy a lidé dál opouštějí své domovy. V ostřelovaných městech Slavjansk a Kramatorsk natáčel štáb ČT.
Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednají o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které novinářka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o jejím úmrtí nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných novinářkách. Libanon obvinil Izrael z válečných zločinů.
Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
Podle Vystrčila Rutteho potěšila Babišova slova, že Česko splní závazky vůči NATO

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Počet světových multimilionářů by mohl během pěti let vzrůst na skoro čtyři tisíce

Podle údajů realitní společnosti Knight Frank by počet multimilionářů ve světě mohl do roku 2031 vzrůst na téměř čtyři tisíce, protože superbohatí hromadí majetek stále rychlejším tempem.
