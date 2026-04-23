Zelenskyj vyzval EU, aby dále pracovala na sankcích proti Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na neformálním summitu EU v kyperském letovisku Aja Napa, kde je hostem, představitele Unie a lídry členských států sedmadvacítky, aby dále pracovali na sankcích proti Rusku. Premiéři a prezidenti zemí EU ve čtvrtek jednají o válce na Ukrajině a konfliktech na Blízkém východě. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš (ANO).
Zelenskyj na jednání přijel v den, kdy EU po odkladech finálně schválila půjčku devadesát miliard eur (2,2 bilionu korun), která Ukrajině umožní financovat její civilní i vojenské potřeby. V proslovu na summitu uvedl, že za peníze Kyjev koupí zbraně, například protivzdušnou obranu, a použije je na přípravu na příští zimu. Již před příletem na Kypr ukrajinský prezident za finance poděkoval a vyjádřil naději, že první peníze Ukrajina dostane v květnu či červnu. Půjčku před tím řadu týdnů blokovalo Maďarsko.
Členské státy také schválily nový balík sankcí proti Rusku. Zelenskyj na jednání s premiéry a prezidenty EU vyzval blok, aby dále pracoval v tomto směru. „Je správné posilovat sankce hlavně, když Američané některé své uvolnili,“ poznamenal Zelenskyj. Dodal, že nyní je Ukrajina v stabilnější situaci než v předchozích měsících a letech. „Rusko ztrácí nejméně třicet tisíc až 35 tisíc vojáků měsíčně,“ napsal na síti X.
„Musíme se koordinovat a vytvořit společný evropský nástroj – program pro drony,“ prohlásil dále prezident. Podle něj Ukrajina může poskytnout dovednosti a výrobní kapacity. V proslovu Zelenskyj také vyzval k urychlení jednání o vstupu Ukrajiny do EU a stanovení „jasného počátečního data pro členství“.
Po debatě se Zelenským by se premiéři a prezidenti států EU měli zabývat konflikty na Blízkém východě, uvedly již dříve diplomatické zdroje. K záležitosti se pak vrátí i v pátek při obědě, který budou mít v Nikósii s představiteli Sýrie, Egypta, Libanonu či Jordánska.
Šéf Evropské rady António Costa poukázal na to, že Kypr, kde se summit koná a který nyní předsedá Radě Evropské unie, se nachází „na křižovatce Evropy, Blízkého východu a Afriky“. Jednání má podle něj vyslat „jasný vzkaz evropské jednoty a solidarity uprostřed konfliktu na Blízkém východě“. Později dodal, že válka má těžký ekonomický dopad na EU. Řešení vidí ve snížení energetické závislosti prostřednictvím rozvoje domácích, čistých a cenově dostupných energetických zdrojů.
V pátek ráno se summit přesune do hlavního kyperského města Nikósie. V plánu je mimo jiné debata o unijním rozpočtu na období 2028 až 2034.