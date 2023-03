Čínský parlament upevní pozici Si Ťin-pchinga a zvýší výdaje na armádu

Čínský parlament se na letošním výročním zasedání, které začalo v neděli, chystá schválit i více peněz pro armádu. Mluvčí shromáždění to obhajuje i zodpovědností Číny coby velmoci a tvrdí, že jiné země tím nejsou ohroženy. Poslanci zvolí i nové vedení země a podle odborníků potvrdí na dalších pět let v čele státu prezidenta Si Ťin-pchinga, kterému je teď 69 let. Čeká ho tak bezprecedentní třetí funkční období. Změny v dalších vysokých funkcích, včetně premiérské, jen upevní jeho moc.