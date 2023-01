Pohřební ústavy v Číně nestíhají, úřady ale dál přiznávají minimum obětí covidu-19

Až dvě miliardy přesunů napříč celou zemí podniknou podle odhadů ministerstva dopravy v Pekingu Číňané v následujících třiceti dnech. Návštěvy rodin, přátel a příbuzných patří k tradici vítání nového lunárního roku. Poprvé od začátku pandemie se vše děje bez omezení.

Masivní pohyb obyvatelstva ale zároveň vyvolává obavy. Nejlidnatější země světa čelí aktuálně růstu nových infekcí covidu-19 a ke zvládnutí takové situace jsou podle odborníků potřeba především relevantní data. Světová zdravotnická organizace (WHO) hovoří přímo o informačních mezerách na čínské straně.

Postrádá například data o zatížení intenzivní péče nebo čísla úmrtí spojených s koronavirem – čínská data jsou podle WHO v tomto ohledu těžce podhodnocená. Peking oficiálně deklaruje přes pět tisíc mrtvých od začátku pandemie. Podle této statistiky by tak v Číně připadaly čtyři oběti covidu na milion obyvatel. A to za celé tři roky. Pro srovnání – v České republice je stejný přepočet téměř tisíckrát vyšší. Peking přesto trvá na tom, že se podělil o reálné údaje.

Některé dny Čína nehlásí žádné oběti

„Od vypuknutí pandemie covidu-19 sdílely příslušné čínské úřady informace o epidemii s mezinárodním společenstvím včas, otevřeně, transparentně a v souladu se zákonem,“ ohrazuje se mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ningová.

Svět se ale na podobná tvrzení dívá s podezřením. Čínské úřady na přelomu roku hlásí pět i méně úmrtí na covid denně. V úterý a ve středu nebyla podle oficiálních statistik dokonce zaznamenána ani jedna oběť pandemie. To ale nekoresponduje se zprávami o přetížených pohřebních ústavech na řadě míst v Číně, kde pozůstalí stojí dlouhé fronty a jedno smuteční rozloučení navazuje na druhé.

Výmluvné jsou také satelitní záběry větších obřadních síní. Dříve jejich parkoviště zela prázdnotou, v současnosti bývají plná odstavených osobních vozů. Některé ústavy dokonce přidaly parkovací místa na přilehlých pozemcích.

Experti upozorňují, že relevantní data nejsou důležitá jen pro zahraničí, ale s ohledem na boj s covidem i pro samotnou Čínu. Včasné a transparentní informace mohou ovlivnit to, jak bude země reagovat na aktuální vývoj nemoci. „Je docela možné, že letos v zimě zemře v Číně na covid-19 milion nebo více lidí,“ varuje epidemiolog z Hongkongské univerzity Benjamin Cowling. Jeho odhad je přitom v příkrém rozporu s oficiálními daty Pekingu.