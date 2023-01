Čína hlásí zpomalování epidemie. Podle úřadů zemřelo za poslední měsíc šedesát tisíc lidí

Čínská vláda o víkendu oznámila, že od poloviny prosince do poloviny ledna na covid v zemi zemřelo v nemocnicích bezmála 60 tisíc lidí. Peking předtím čelil kritice, že nedostatečně informuje o vlně nákazy, která se v posledních týdnech po uvolnění protipandemické politiky šíří zemí, kde žije zhruba 1,4 miliardy obyvatel.

Šámalová připomněla, že podle nové studie onemocní do konce ledna v Pekingu všech 22 milionů obyvatel. Na sedmdesát procent jich však už onemocnělo během prosince. „Z toho se dá soudit, že šíření ustupuje,“ dodala s tím, že podle úřadů klesá i počet naléhavých hospitalizací. Podobná situace bude zřejmě rovněž v dalších městech.

Jak se projeví cestování o svátcích?

Zpravodajka nicméně dodala, že poskytovaným informacím se nedá stoprocentně věřit. Například i proto, že trvalo dlouho, než Peking zveřejnil informace o počtu mrtvých. Připomněla také tlak Světové zdravotnické organizace (WHO), aby Čína pokračovala ve zveřejňování informací o šíření covidu.

WHO také žádá informace o nových mutacích, ale Čína tvrdí, že žádné nové a nebezpečné mutace nezachytila. Zpravodajka však dodala, že v tomto ohledu panuje velká skepse. „Předpokládá se, že i kdyby Čína něco objevila, tak by tvrdila, že to bylo do země zavlečeno.“

Nejasné nyní také je, co s epidemickou situací udělá obrovský přesun lidí spojený s oslavou lunárního Nového roku, který připadá na 22. ledna. Pro Číňany je to důvod k návštěvám příbuzných.