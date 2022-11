Washington vede s Pekingem válku o čipy. Biden zakázal vývoz technologií do Číny

Americkému tlaku se nevyhnula ani Evropa. Berlín zablokoval prodej továrny na čipy do automobilových součástek společnosti s vazbami na Čínu. Londýn zase čínským investorům nařídil odprodat podíl v největším britském podniku na výrobu polovodičů. Čínská strana argumenty o národní bezpečnosti neuznává.

„Britská strana zneužila státní moc a přímo zasáhla do běžných investic a spolupráce čínských společností ve Spojeném království, čímž poškodila jejich legitimní zájmy a práva,“ zněl komentář mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ningové.

Obavy západních zpravodajců a čím dál tím častěji i politiků vzbuzuje také dovoz technologií z nedemokratických zemí. Brusel vyzval státy sedmadvacítky k zavedení legislativy, která by omezila zapojení rizikových dodavatelů do páté generace komunikačních sítí. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před několika dny varoval spojence, aby nedovolili Pekingu ovládnout klíčovou infrastrukturu a průmysl.

Čína je na importu čipů vysoce závislá, říká sinolog

Podle sinologa a spolupracovníka think-tanku Synopsis Davida Gardáše je brzy k vyhodnocení konkrétních dopadů, nicméně je skutečností, že v krátkodobém horizontu mohou tato opatření čínský průmysl ovlivnit.

„Čína pro svůj průmysl spotřebuje zhruba tři čtvrtiny veškerých čipů - z celosvětové spotřeby tohoto artiklu. Nicméně svépomocí vyprodukuje pouze asi 15 procent, tudíž je na importu vysoce závislá. Z dlouhodobého horizontu se tak nabízí otázka, zda to není ze strany Západu rána do vlastní nohy, protože čínská závislost umožňuje pohlídat, jakým způsobem nakládá nebo získává tyto prostředky. Zatímco takto bude v podstatě dotlačena k tomu, že bude muset vybudovat vlastní kapacity a stane se soběstačnou,“ předesílá sinolog.

Americká vláda se dostala do situace, kdy musela zatáhnout za záchrannou brzdu bez ohledu na to, jaké důsledky to bude mít. Gardáš ve vysílání Horizontu ČT24 podotkl, že je paradoxní, že konvenční zbraně, jako jsou rakety, tanky nebo stíhačky, stojí často na o něco méně pokročilých čipech, které nejsou tolik ovlivněny tímto embargem.

„Zde může tedy Čína dále využívat čipy, které vyrábí na svém území. A případně i nějaké další, které bude moci importovat. Ty nejpokročilejší čipy, které vyrábí pouze korejský Samsung nebo případně tchaj-wanský TSMC, jsou však stežejní pro umělou inteligenci, superpočítače nebo vyhodnocování nějakých pokročilých dat. Takže budoucnost ekonomiky a potenciál vojenské budoucnosti může být tímto zbržděn,“ nastínil Gardáš.