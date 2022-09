Spojené státy omezí vývoz čipů do Číny. Americké technologie nemají být „ve špatných rukou“

Americká vláda nařídila dvěma předním výrobcům čipů, aby omezili vývoz svých výkonných produktů do Číny. Společnost Nvidia oznámila, že ji americké úřady informovaly o změnách pravidel vývozu čipů do asijské země a podobnou informaci potvrdila i společnost AMD, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Cílem opatření je Číně ztížit přístup k technologiím, které by mohla využít ve vojenské oblasti.