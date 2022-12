O svobodu pro „obchodníka se smrtí“ Buta usilovalo Rusko roky. Putinovi může posloužit

Bývalý zpravodaj v Rusku či Afghánistánu Nick Paton Walsh ve své analýze na webu CNN poukazuje hned na několik věcí. Kvituje například to, že i když na Ukrajině stále zuří válka a rusko-americké vztahy jsou nejhorší od konce studené války, vlády obou zemí spolu i v takové situaci dokáží komunikovat a dohodnout se na takovéto výměně vězňů. Kreml ovšem dal v pátek jasně najevo, že i když se výměnu Grinerové za Buta podařilo domluvit, rozhodně to neznamená, že by šlo o nějaké zlepšení či oteplení vztahů v této napjaté době. „Jednání se zabývala výhradně tématem výměny. Je proto nesprávné z toho vyvozovat nějaké hypotetické závěry, že by to mohl být krok k překonání krize, která nyní v našich bilaterálních vztazích vládne,“ konstatoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Bilaterální vztahy zůstávají v žalostném stavu,“ dodal. Plusové body pro Putina Expert CNN dále připomíná, že But, který se podle dostupných informací domluví hned několika světovými jazyky a tvrdí o sobě, že není žádný obchodník se zbraněmi, ale pouhý nákladní pilot a majitel přepravní společnosti, si v průběhu let vybudoval v Rusku až jakousi mytickou pověst, hlavně mezi tamní elitou. Podle Walshe o něm ale slyšela i celá řada obyčejných Rusů. Moskva se o jeho vydání snaží na všech úrovních už řadu let. Vše tak podle experta CNN nasvědčuje tomu, že But je z pohledu Kremlu zkrátka někdo, koho nelze nechat „napospas“. Jeho výměna za americkou basketbalistku přitom podle něj může ruskému diktátorovi Vladimiru Putinovi získat plusové body u ruské elity. But totiž v minulosti působil v Africe, kde se údajně sblížil s řadou vlivných Rusů. Včetně těch, ke kterým má blízko nynější vládce Kremlu. I když i tohle sám But popírá. Walsh se rovněž pozastavuje nad tím, proč vlastně Spojené státy vynaložily tolik času, peněz a úsilí na to, aby „obchodník se smrtí“ skončil v rukou právě americké justice. Je podle něj možné, že úřady doufaly, že But po nástupu do amerického vězení přejde na druhou stranu a začne „donášet“ na své bývalé soudruhy a spolupracovníky.

Odkaz Rusko propustilo americkou basketbalistku Grinerovou výměnou za obchodníka se zbraněmi Buta

„Ano, (tato výměna) je pro Putina vítězstvím. Ale za cenu toho, že odhalil svoji slabinu a potřebu udržet vojenské špičky, na něž spoléhá, spokojené,“ uzavírá analytik CNN. Před propuštěním Buta z amerického vězení varoval už v srpnu, tedy v době, kdy se o výměně prominentních vězňů teprve spekulovalo, na portálu Foreign Policy bývalý vysoký činovník amerického Úřadu pro potírání drog (DEA) Michael Braun, který měl Butovo polapení přímo na starosti. Ruský obchodník se zbraněmi podle něj může potenciálně vážně ohrozit americkou národní bezpečnost. I Braun upozorňuje, že But mohl být v minulosti důstojníkem ruské rozvědky GRU a že dodával zbraně i teroristickým organizacím. Včetně Talibanu, který následně jeho „zboží“ používal proti silám NATO a USA v Afghánistánu. Podle vyšetřovatelů přitom But často zbraněmi zásoboval v různých částech světa obě strany zapojené do jednotlivých konfliktů. „Máme společného nepřítele“ Braun dodává, že předtím, než ruského zbrojaře v roce 2008 zatkla v Bangkoku thajská policie během schůzky s agenty DEA, kteří se vydávali za příslušníky kolumbijské teroristické organizace FARC, stihl se jim But pochlubit, že „se Spojenými státy bojuje už deset nebo 15 let a že mají společného nepřítele“. Operativcům v utajení přímo řekl, že ví, že jím dodané rakety země-vzduch a další zbraně budou použity proti Američanům. Právě za tento obchod po vydání do USA poslal Buta tamní soud za mříže na čtvrt století. Braun navíc tvrdí, že neexistuje nic takového jako bývalý tajný agent, a míní, že But čas od času vzal nějakou práci od svých bývalých nadřízených. To podle něj může stát za tím, proč se Moskva dlouhá léta snažila obchodníka se zbraněmi dostat z vězení. Nyní ho prý může využít k různým podvratným misím a dalším zpravodajským operacím. Agentura Reuters upozornila na zajímavý detail. But měl při pobytu v americké káznici ve státě Illinois podle spoluvězňů v cele Putinovu fotografii a nechával se slyšet, že podle jeho názoru by Ukrajina neměla existovat jako samostatný stát. To by mohlo dokládat blízké vazby Buta na Putinovo okolí, o nichž se píše mimo jiné ve výše zmíněné analýze CNN.

Odkaz Ruský soud poslal americkou basketbalistku Grinerovou na devět let do vězení