Kosovo a Srbsko se podle experta vzájemně testují. Načasování není šťastné, upozornil Dvořák

Zástupci mise KFOR vedené Severoatlantickou aliancí dohlížejí na odstraňování zátarasů na hraničních přechodech mezi Kosovem a Srbskem. Srbští demonstranti většinu překážek odstranili, přechody ale zůstávají uzavřené. Blokáda skončila poté, co kosovská vláda o měsíc odložila zavedení pravidel pro srbské registrační značky a doklady totožnosti. Právě tento plán zvýšil napětí v oblasti.

Aktuální situace podle Dvořáka není zásadní změnou. „Je to součást toho tamního folkloru, kde si místní vůdci trochu hrají na sudu se střelným prachem, protože víme, že Balkán je plný emocí, na rozum kolikrát nebývá moc času a místa. Takže se může některá z těchto drobných přestřelek někdy třeba ošklivě zvrtnout,“ varoval.

Také Pelikána situace nepřekvapuje. K podobným konfliktům podle něj dochází v Kosovu pravidelně od roku 1999. „Vždy se jedná víceméně o banality. Tou podstatnou záležitostí je, že obě strany na nich testují odhodlání druhé strany hájit své pozice a stanoviska,“ míní.

Srbská pozice je podle Pelikána zřejmá. „Bez ohledu na to, že deklarují nadále přináležitost celého Kosova k Srbsku, cílem je v nějaké formě dosáhnout připojení okresů na severu, které jsou dnes předmětem sporu,“ vysvětlil. Cílem druhé strany je podle něj přeměnit Kosovo v plnohodnotný a mezinárodně uznávaný národní stát. „A pokud by to politické poměry, především vůle velmocí, umožňovala, sjednotit ho s Albánskou republikou,“ dodal.