Rusko poslalo armádu na východ Ukrajiny, napříč Evropou zasednou krizové štáby

Uznání nezávislosti dvou samozvaných povstaleckých „republik“ by podle analytiků mohlo uvolnit cestu k ruské vojenské intervenci vůči Ukrajině, uvedl dříve deník The New York Times - to se potvrdilo krátce před půlnocí středoevropského času.

List také připomněl, že lídři Moskvou podporovaných separatistů si nárokují i území na východní Ukrajině, která aktuálně kontroluje ukrajinská armáda; Doněcká a Luhanská oblast, jak ji vymezuje ukrajinská správa, totiž pod vládou separatistů není v celém rozsahu.