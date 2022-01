Stoltenberg svolal jednání Aliance s Ruskem

Generální prokurátorka amerického státu New York Letitia Jamesová předvolala k výslechu dvě nejstarší děti exprezidenta Donalda Trumpa - Donalda mladšího a Ivanku. Obsílka souvisí s vyšetřováním možných daňových úniků v rodinné firmě bývalého šéfa Bílého domu The Trump Organization. O předvolání informoval list The New York Times (NYT) s odvoláním na soudní dokumenty.