Minimální mzda se zvýší o tisícovku. Nastupující kabinet respektuje rozhodnutí svých předchůdců

Jurečka potvrdil, že nová vláda nebude chtít revokovat listopadové rozhodnutí svých předchůdců. Spolu s minimální mzdou vzroste zhruba o šest a půl procenta i takzvaná zaručená mzda, kterou dostávají zaměstnanci podle odbornosti nebo odpovědnosti. „Předpokládám, že budoucí vládní koalice nebude mít ambici toto měnit,“ řekl Jurečka.

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová (ČSSD) k tomu řekla, že pokud by pravicová vláda chtěla minimální mzdu měnit, patřili bychom na Východ, nikoliv na Západ.

Kdo pobírá minimální mzdu

Minimální mzdu pobírají například lidé uklízející ulice, šičky v textilních továrnách, pracovníci vykonávající jednodušší práce v průmyslových podnicích nebo lidé zaměstnaní v potravinářství. Dostává ji zhruba 140 tisíc lidí, většina jich uvádí, že se současnou minimální mzdou 15 200 korun hrubého je těžké vyjít.

„Musela jsem se uskromnit. Se vším. Když platím exekuce, tak mám hrozně málo. Méně jídla a takových těch věcí,“ řekla k tomu například Jaroslava Matějíčková, pracovnice pobírající minimální mzdu.

Koalice tedy chystaný růst o tisícovku měnit nebude. Není možné přijít do vlády a začít všechno rušit, protože to by způsobilo jenom zmatek u zaměstnavatelů a zaměstnanců, uvedl designovaný premiér Petr Fiala (ODS).

„Připomínám, že růst minimální mzdy pomáhá růstu platů a mezd úplně všech. Od prodavaček, řidičů, dělníků, řemeslníků, skladníků, ošetřovatelek, pečovatelek, zdravotních sester…,“ řekla k tomu Maláčová.