Polská policie hlásí klidnou noc na hraničním přechodu s Běloruskem

Poklidnou noc hlásí podle agentury TASS rovněž běloruská pohraniční stráž. „Nedošlo k žádným incidentům, vše je v klidu,“ citovala jednoho z pohraničníků.

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak ve středu ale prohlásil, že celkově uplynulá noc na hranicích zas až tak klidná nebyla. „Ani noc bohužel nebyla pokojná. Intenzita byla nižší než v Kuźnici, ale způsob útoku na polské hranice je stejný. To, co se stalo v Kuźnici, přitáhlo pozornost veřejnosti, zatímco menší skupiny migrantů se pokoušely prorazit hranici na jiných úsecích, a to i v noci, řekl Blaszczak Polskému rádiu.