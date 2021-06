Státy EU se po roce a půl vrátily k hovorům o evropských hodnotách v Polsku a Maďarsku

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naproti tomu kritizovanou normu hájil s tím, že nechává sexuální výchovu dětí na rodičích. „Zákon pouze říká, že sexuální výchova dětí do osmnácti let je výhradním právem rodičů, to je celé,“ prohlásil ministr zahraničí s tím, že norma není namířena proti jakékoli komunitě, ale pouze proti pedofilům.

Zákon kritizují i aktivisté a lidskoprávní skupiny jako diskriminační vůči komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

Situace se posunula špatným směrem, tvrdí Jourová

Komise prý v mezidobí sledovala vývoj kolem omezování nezávislosti polské justice či maďarských norem oklešťujících pluralitu médií, akademické svobody nebo činnost nevládních organizací. „V obou zemích se situace posunula špatným směrem,“ řekla před jednáním Jourová.