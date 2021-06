V Budapešti demonstrovaly tisíce lidí proti zákazu osvěty o sexuálních menšinách

„Je to hrozné a nelidské,“ uvedla účastnice demonstrace Dominika Pandzsaová, která pracuje jako asistentka v mateřské škole. „Některé děti to budou nuceny skrývat, přitom by měly mít možnost sdělit to okolí,“ myslí si Pandzsaová.

Fidesz chce zakázat šíření textů nebo filmů, které se věnují homosexualitě či změně pohlaví, mezi mladými lidmi do osmnácti let. Školy by tak nesměly pořádat ani programy vedoucí mládež k respektu k příslušníkům sexuálních menšin. Zákaz by se týkal i reklamy. Jde o novelu zákona, který postihuje pedofilii, a hlasovat by se o ní mělo v úterý.