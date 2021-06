Biden je obratný profesionál a ví, co chce, řekl Putin. Kreml dal summitu znaménko plus

Putin při setkání s absolventy vyšší školy veřejné správy podotkl, že Biden přiletěl ze zámoří, překročil několik časových pásem a absolvoval dlouhou pracovní cestu napříč Evropou. „Čas od času se podíval do svých poznámek, ale to děláme všichni,“ prohlásil ruský prezident s tím, že to, jak někdy Bidena vykreslují média, může „dokonce mírně odrazovat“.

„Biden je ale profesionál. A musíte s ním pracovat velmi opatrně, aby vám něco neuniklo. Jemu samotnému neunikne nic, ujišťuji vás,“ dodal Putin, který podle agentury TASS rovněž nesouhlasí s tvrzením, že se americký prezident někdy plete. „Když si lidé myslí, že některé věci jsou druhořadé, neupírají na to příliš pozornost,“ podotkl Putin, podle něhož Biden „je soustředěný, ví, čeho chce dosáhnout, a dělá to velmi obratně“.

Prezidenti Ruska a Spojených států se ve středu setkali poprvé osobně od chvíle, co Biden nastoupil do prezidentského úřadu. Vztahy mezi oběma velmocemi v poslední době výrazně ochladly, zhoršily se mimo jiné, když Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda Putina považuje za „zabijáka“. Ruský prezident tehdy reagoval slovy, že k rozpoznání zabijáka je zapotřebí, aby jím člověk sám byl.