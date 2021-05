Jsme hluboce znepokojeni situací okolo KLDR, shodl se Biden s jihokorejským prezidentem

Po japonském premiérovi následoval jihokorejský prezident. Státníci z Asie jsou zatím jediní zahraniční politici, které Joe Biden přivítal v Bílém domě. Region totiž patří k nejvyšším prioritám jeho zahraniční politiky.

Tématem páteční Munovy návštěvy byla mimo jiné otázka Severní Koreje. „Můj tým detailně konzultoval s týmem prezidenta Muna naše zjištění o KLDR. Nastalou situací jsme oba hluboce znepokojeni,“ prohlásil Biden.

Americký prezident v té souvislosti zcela nevyloučil setkání s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Zatím však nechce opakovat „nedávné snahy“ svého předchůdce Donalda Trumpa, který s Kimem jednal napřímo dvakrát.

„Nechtěl bych mu dát to, co hledá (…), a sice mezinárodní uznání,“ řekl o Kimovi Biden. Setkání by bylo možné jedině za podmínky, že by Severní Korea udělala vážně míněné kroky ohledně svého jaderného programu.

„Nejnaléhavějším společným cílem obou naších zemí je dosáhnout úplného jaderného odzbrojení na Korejské poloostrově,“ uvedl zase Mun, který uvítal pragmatickou a realistickou politiku Spojených států.