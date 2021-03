Čína je podle USA největší geopolitickou zkouškou. Washington předestřel strategii pro soupeření

„Je to jediný soupeř, který je potenciálně schopen spojit svoji ekonomickou, diplomatickou, vojenskou a technologickou sílu a stát se trvalou výzvou stabilnímu a otevřenému mezinárodnímu systému,“ uvádí se na adresu Číny ve vládním dokumentu.

USA se s Čínou dostávají do střetu kvůli mocenskému přetlačování v regionu Indického a Tichého oceánu nebo ekonomické politice Pekingu. S asijskou zemí se rovněž neshodnou na potlačování opozice v Hongkongu čínskými úřady, otázce Tchaj-wanu či stavu lidských práv v západočínské provincii Sin-ťiang.

Bidenova administrativa už dříve dala najevo, že bude pokračovat v agresivní čínské politice exprezidenta Donalda Trumpa. Oproti němu však hodlá postupovat ve spolupráci s americkými spojenci v regionu.

USA hodlají budovat spojenectví s asijskými státy

Dokument podle agentury Kjódó uvádí, že USA chtějí investovat do spojenectví s Austrálií, Japonskem, Jižní Koreou a Severoatlantickou aliancí. Zmíněné země a uskupení jsou přitom „největší strategickou výhodou Ameriky“, tvrdí dokument. Kromě těchto tradičních spojenců hodlá Washington budovat partnerství s Indií, Singapurem či Vietnamem.

„Náš vztah s Čínou bude založený na konkurenci tam, kde je to potřeba, na spolupráci tam, kde je to možné, a soupeření tam, kde je to nutné,“ uvedl ve čtvrtek Blinken ve svém prvním velkém projevu od nástupu do úřadu. „Zvládneme největší geopolitickou zkoušku 21. století: náš vztah s Čínou.“